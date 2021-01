Rucksack mit Laptop gestohlen

Am Dienstag um 16.44 Uhr hat ein Mann beim Einsteigen in den Zug seinen dunkelblauen Rucksack der Marke EastPack auf einer Bank im Bahnhofsbereich vergessen. In dem Rucksack befand sich ein Laptop der Marke Dell Latitude 5300. Bei einer Nachschau um 17 Uhr war der Rucksack nicht mehr da. Die Polizei fragt: Wer hat eine Person gesehen, die den Rucksack mitgenommen hat beziehungxsweise wer weiß, wo sich der Rucksack mit dem Laptop zwischenzeitlich befindet? Hinweise erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990.