Riesiger Brocken kommt auf Oberkochen zu

Die Stadt Oberkochen wird in den nächsten fünf Jahren in Schulen, in das Freizeitbad Aquafit und in die „Neue Mitte“ so viel investieren wie nie zuvor, doch im Wohnungsbau sind durch die örtlichen Gegebenheiten einer weiteren Entwicklung enge Grenzen gesetzt. Dies hat Stadtbaumester Johannes Thalheimer bei einer Informationsveranstaltung der Senioren-CDU Oberkochen in der „Grube“ hervorgehoben.

Vorsitzender Bruno Balle freute sich über den Besuch von 20 interessierten Bürgern und betonte, dass auch den Senioren das Wohl der Stadt sehr am Herzen liege.

Thalheimer sprach von „riesigen Brocken“, die auf Oberkochen in den nächsten Jahren zu kämen. Die Erweiterung der Dreißentalschule schlage mit 10,4 Millionen Euro zu Buche, für den Neubau der Dreißentalhalle seien 5,2 Millionen Euro prognostiziert, die Sanierung des Gebäudes der Tiersteinschule koste 3,2 Millionen Euro, für die Sanierung des Freizeitbades „Aquafit“ werde man 7,6 Millionen Euro ausgeben und für die „Neue Mitte“ seien 1,5 Millionen Euro vorgesehen.

Das Schulkonzept beinhalte einen Umzug der Tiersteinschule in die erweiterte Dreißentalschule. Die Sonnenbergschule und die Musikschule würden dann in die Räume der Tiersteinschule einziehen. Im Hinblick auf die dann folgende Nutzung der jetzigen Sonnenbergschule sei man derzeit „noch blank“, sagte Thalheimer.

Wettbewerb für Neugestaltung des „Aquafit“

Das Freizeitbad „Aquafit“ mache zwar optisch einen guten Eindruck, sei im Hinblick auf die Gebäude- und Badetechnik aber ziemlich marode. Ein Thema sei hier auch die Barrierefreiheit. Nach Mitteilung von Thalheimer läuft derzeit ein Architektenwettbewerb für die Neugestaltung des Freizeitbades. Wenn alles gut laufe könne man 2019 mit der Sanierung beginnen, die dann allerdings 18 Monate dauere.

Weitere Ausführungen von Thalheimer betrafen die geplanten Straßensanierungen in Oberkochen. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen für 2018 der dritte Bauabschnitt der Weingartenstraße, das Jägergäßle, das Kronengäßle und die Kreuzung Turmweg/Lerchenstraße.

Zum Thema Wohnbauentwicklung von Oberkochen sagte der Stadtbaumeister, dass relativ wenig Potenzial vorhanden sei. Das Gebiet „Kapellsteige II“ wolle man bebauen. Karl Mangold sprach sich entschieden gegen eine Bebauung aus, da hier ein Schlittenhang für Kinder sei.

Bruno Balle hob abschließend die Bedeutung des Projekts „Neue Mitte“ für Oberkochen hervor. Die CDU-Senioren würden zu gegebener Zeit das Gespräch mit der Stadt suchen, um hier zu einer guten Lösung zu kommen.