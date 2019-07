Realschulabschluss an der Gemeinschaftsschule

Ist es an einer Gemeinschaftsschule wirklich möglich, den „echten“ Realschulabschluss zu machen? 30 der Schulabgänger der 10. Klassen der Dreißentalschule in Oberkochen sind auch im Schuljahr 2018/19 genau diesen Weg gegangen. Sie haben sich nicht nur für die landesweite Realschulabschlussprüfung angemeldet, sondern alle haben diese mit einem respektablen Gesamtdurchschnitt von 2,7 bestanden.

Rektor Michael Ruoff und die gesamte Schulgemeinschaft freut sich besonders über die hervorragende Note von 1,4 der Schulbesten und über neun Schülerinnen und Schüler, denen es gelungen ist, einen Preis oder eine Belobigung zu erhalten. Die Dreißentalschule fieberte während der Monate der Prüfungsvorbereitungen und der Prüfungen selbst mit den Prüflingen und den Klassenlehrkräften der 10. Klassen, Veronika Higelin und Thomas Schüssler, mit.

Die Realschulabschlussprüfungen an der Dreißentalschule wurden in Kooperation mit der Parkschule Essingen und der Realschule Heubach durchgeführt. Auch alle fünf Schülerinnen und Schüler, die einen Hauptschulabschluss angestrebt hatten, meisterten diesen ausnahmslos. Sie wie all ihre Mitschüler, die nun den Realschulabschluss in der Tasche haben, wissen auch, wie es nach der Schule weitergehen wird, denn alle haben bereits einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet, möchten im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres vielfältige Erfahrungen sammeln oder an einem Beruflichen Gymnasium weiterhin die Schulbank drücken.