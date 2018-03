Raus aus der Windel, rein in die Bütt

Valentin Hausmann (16) aus Oberkochen ist seit sechs Jahren Büttenredner bei den „Schlaggawäschern“ in Oberkochen. Gekommen ist er zu diesem etwas ungewöhnlichen Hobby durch seine Mutter, die ihn bereits im Alter von einem Jahr mitgenommen hat und er das von allen geliebte Maskottchen der Zwergelesgarde wurde.

Später hat Valentin Hausmann dann selbst in der Garde mitgemacht, zunächst in der „Zwegelesgarde“, dann in der Kindergarde. Seit nunmehr sechs Jahren tritt er bei den drei Prunksitzungen in Oberkochen auf, dazu noch mindestens einmal pro Saison auch auswärts.

Angesteckt hat ihn dazu sein Vater, der selbst auch Büttenredner bei den Schlaggawäschern ist. Wer denkt, die Späße und Witze seien alle improvisiert, hat weit gefehlt. Hinter einer Büttenrede steckt viel Arbeit und Vorbereitung. Schon vor der Faschingssaison wird ein Hauptthema ausgewählt, die Witze dazu kreiert und auswendig gelernt. Alles jedoch so, dass der Zuhörer nicht merkt, dass es vorbereitet ist. Falls dann ein Witz nicht so ankommt, wie er soll oder ein anderer einen Witz macht, kommt natürlich die Improvisation ins Spiel und Valentin reagiert entsprechend gekonnt spontan darauf.

Wer es in dieser Faschingssaison nicht geschafft hat, Valentin Hausmann live zu erleben, sollte es nächstes Jahr keinesfalls verpassen und sich die Prunksitzung der Oberkochener Schlaggawäscher fest in den Kalender eintragen.