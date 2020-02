Raketen und „Schlagg hoi“ donnern in der Dreißental-Halle

Über 250 fantasievoll kostümierte und gut gelaunte Fasnachtsfans haben am Samstag die Dreißental-Halle in Oberkochen in eine Hochburg des närrischen Treibens verwandelt.

Die Narrenzunft der Schlagga-Wäscher hat zu ihrer traditionellen Prunksitzung eingeladen und neben den Oberkochenern sind auch zahlreiche befreundete Zünfte aus der Region, wie etwa die Röhlinger Sechta Narren oder die Fachsenfelder Schlossgeister der Einladung gefolgt.

Unter der Regie des Elferrates hoch über der Bühne mit Sitzungspräsident Uwe Paap, und begleitet von der Schlagga Band auf der Galerie, präsentierten die verschiedenen Gruppen der Schlagga-Wäscher ein rasantes und vielseitiges Programm auf der Bühne, das von den Besuchern immer wieder mit mehrstufigen „Raketen“ und dem donnernden Schlachtruf „Schlagg hoi“ gefeiert wurde.

Sechta Narren aus Röhlingen eröffnen den Reigen

Den Reigen der Büttenreden und närrischen Wortbeiträgen eröffneten Ursula und Franz Uhl von den Sechta Narren aus Röhlingen mit schwäbischen Erkenntnissen eines altgedienten Kirchgänger Paares. Sie stellt dabei auf der Suche nach ihrem Gesangbuch erstaunt fest, dass sie ein Stück Rauchfleisch in der Jackentasche hat: „Ojeh, jetzt han i anstatt dem Rauchfloisch, des Gsangbuach ens Kraut nei gschmissa“, beichtet sie ihrem Mann. Der kann es nicht erwarten bis die Kirche aus ist, schließlich muss er zum Frühschoppen und meint: „Anstatt Weihwasser, könnt der Pfarrer doch au amol a wenig Bier v‘rspritza“.

Standup Comedian Tino, alias Valentin Hausmann erzählt frei von der Leber weg, was ihm als Vertreter der jungen Generation so alles auffällt im Alltag und fragt er sich, ob der „Bibabutzemann“ aus Kindertagen auf Entzug war, oder wie man ein Verkehrsschild mit 80 km/h erkennen soll, wenn man mit 220 km/h unterwegs ist. Wenn er joggen geht, so Tino, dann höchstens um einen DIN A 4 Block.

Die elf schönsten Männer der Stadt mischen sich ins Geschehen

Die Oberkochener Elferräte – laut eigener Aussage die elf schönsten Männer in der Stadt – begnügen sich traditionell nicht mit ihrer repräsentativen Rolle auf der Bühne, sondern mischen auch selbst im närrischen Geschehen mit. In diesem Jahr als Besatzung des Fluges NZO 2020, der in Stuttgart keine Landeerlaubnis erhält und deshalb über Oberkochen kreisen muss. Von dort aus „über den Wolken…“ staunen sie über „des scheane Schdädtle“ und heißen die Neue Mitte im „Cafe Größenwahn“ willkommen.

Die Damen der „Blue Women Group“ versuchen sich mit Yoga für Einsteiger und träumen von haarigen und verruchten Traummännern, die sich ihre Blessuren mit Nadel und Faden selbst zusammennähen und zuhause nicht nur auf dem Sofa liegen. Nach dem großen Finale aller Aktiven auf der Bühne wurde in der Dreißental Halle noch kräftig weiter gefeiert, denn die Zeit wird knapp, der Count down läuft – es sind nur noch zehn Tage bis Aschermittwoch.