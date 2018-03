Rückzugsmöglichkeiten für Jugendliche in Oberkochen

Die Frage, wo sich Jugendliche in Oberkochen aufhalten könnten, und was die beliebtesten Orte sind, stellte sich Ryan Newman, Schüler der Klasse 9c am Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasium.

In der etwas kleineren Stadt Oberkochen, gibt es nicht besonders viele Rückzugsmöglichkeiten für Jugendliche. Dies wird auf jeden Fall immer so dahin gestellt.

Mitten im Zentrum bieten sich Möglichkeiten

Doch stimmt diese Aussage auch wirklich? Oft wird nur ein Ort beschreiben, an denen sich Jugendliche aufhalten könnten. Dieser eine Ort, liegt im Zentrum der Stadt, was daran liegen könnte, dass sich dort auch beliebte Geschäfte wie zum Beispiel der Dönerladen oder die Eisdiele befindet.

Doch dies ist nicht der einzige Rückzugsort in Oberkochen an dem sich Jugendliche treffen. Ein weiteres Beispiel, für einen Ort an dem sich Jugendliche oft und gern treffen, ist zum Beispiel der Edeka, der etwas weiter außerhalb der Innenstadt liegt. Dort treffen sich viele Jugendliche mit Freunden, um dort etwas zu essen, oder einfach nur abzuhängen.

Beliebt: Skaterplatz am Ortsausgang

Doch ein weitaus beliebterer Ort, an dem sich Jugendliche treffen, ist der Skaterplatz am Ortsausgang von Oberkochen. Hier verbringen Jugendliche die meiste Zeit damit, einfach nur abzuhängen oder die neusten Tricks auf dem Skateboard zu erlernen.

Dies wären nur drei von unzählig mehr aber eher unbekannteren Rückzugsorten. Doch in den nächsten Jahren, werden wohl noch mehr Orte dazukommen, etwa durch den Ausbau der Stadtmitte.