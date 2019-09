Preise für Neubauten bereiten Sorge

Gute Nachrichten für die 1467 Mitglieder der Kreisbaugenossenschaft Ostalb: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 13,52 Millionen Euro einen Jahresüberschuss von 814 311 Euro erwirtschaftet. Die Mitglieder erhalten auf ihre Anteile wie in den Vorjahren eine Dividende von drei Prozent. Dies ist bei der Mitgliederversammlung im Bürgersaal in Oberkochen beschlossen worden.

Der hauptamtliche Vorstand Georg Ruf äußerte sich mit der Ertragslage der Genossenschaft sehr zufrieden. Die Bilanzsumme sei auf 57,15 Millionen Euro gestiegen und das Anlagevermögen bezifferte Ruf auf 42,57 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote habe man gegenüber dem Vorjahr auf 29 Prozent verbessert, Ziel sei allerdings ein Wert von über 30 Prozent.

Leerstandsquote liege bei Null

Als „sehr erfreulich“ bezeichnete Ruf den Rückgang bei den Bankdarlehen auf 28,99 Millionen Euro. „Wir können unsere Neubautätigkeit bankenunabhängig finanzieren“, betonte der Vorstand.

Wie weiter zu erfahren war, befinden sich im Bestand der Kreisbaugenossenschaft 632 Wohnungen und 33 gewerblich genutzte Einheiten. Bezogen auf die einzelnen Standorte entfallen 41 Prozent der Wohnungen auf Oberkochen, 37 Prozent auf Aalen und 13,1 Prozent auf Bopfingen.

Georg Ruf hob hervor, dass die Mitgliederzahl überwiegend aufgrund von Todesfällen zwar leicht auf 1467 Personen gesunken sei, die Anzahl der gezeichneten Anteile sich jedoch beträchtlich auf 8572 erhöht habe. Dies beweise das gute Image der Kreisbaugenossenschaft.

Positiv bewertete der Vorstand auch die durchschnittliche Miete von 6,18 Euro pro Quadratmeter. Die Genossenschaft werde dadurch ihrer sozialen Verantwortung gerecht.

Die Leerstandsquote der Wohnungen liege praktisch bei Null, die Fluktuation betrage zehn Prozent. „Wer bei uns eine Wohnung mietet, kann ein Leben lang darin wohnen“, beteuerte Ruf. Etwas Sorge bereitet ihm die Entwicklung der Preise für Neubauten. Man habe in der Region inzwischen die 4000-Euro-Grenze pro Quadratmeter überschritten.

Eine immer größere Bedeutung haben seiner Ansicht nach auch in der Immobilienwirtschaft die Themen Energieeffizienz und Digitalisierung. Bis 2027 strebe die Kreisbaugenossenschaft an, dass alle Vermieter mit einer App auf ihrem Smartphone tagesaktuell ihren Strom- und Wärmeverbrauch einsehen könnten.

Abschließend stellte Ruf noch einige Neubauprojekte vor. In der Eugen-Hafner-Straße im Stadtoval in Aalen entstünden drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 25 Wohnungen und in der Spessartstraße in Wasseralfingen seien inzwischen alle 22 Wohnungen verkauft. Außerdem nannte der Vorstand noch einige Projekte im Raum Schwäbisch Gmünd.

Engagement und Sachkompetenz

„Es läuft was bei der Kreisbaugenossenschaft“, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Peter Traub, und attestierte dem Vorstand und den Mitarbeitern ein hohes Engagement und eine große Sachkompetenz.

Dem Vorschlag von Traub, die Anzahl der Aufsichtsräte von neun auf acht Mitglieder zu reduzieren, stimmte die Versammlung einmütig zu. Neu in dieses Gremium gewählt wurden Andreas Götz und Thomas Bareiß. Gunter Bühler wurde wiedergewählt. Ausgeschieden aus dem Aufsichtsrat sind Franz-Xaver Ladenburger (drei Jahre im Aufsichtsrat),Werner Ziegler (18 Jahre), Andreas Holdenried (17 Jahre) und Nadja Finckh (16 Jahre). Die drei letztgenannten wurden von Iris Beuerle vom Verband baden-württembergsicher Wohnungsunternehmen besonders geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Peter Traub für seine 25-jährige Tätigkeit im Aufsichtsrat und Robert Werner, der seit 26 Jahren bei der Kreisbaugenossenschaft Ostalb beschäftigt ist.