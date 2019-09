Pater Gerner mit 84 Jahren wieder in Uganda

Regen Kontakt unterhält Helene Dingler vom Seegartenhof zwischen Oberkochen und Königsbronn mit Missionaren, Schwestern und Ärzten in Uganda und im Südsudan. In ihrem Herbstbrief berichtet sie von zahlreichen Aktivitäten, mit denen sie und ihr Team die Missionsarbeit in Ostafrika unterstützt.

„Mit guten Verkäufen auf schönen Märkten konnten wir unsere Spendenkasse immer wieder auffüllen“, schreibt die Bäuerin vom Seegartenhof. Was sie und ihr Team selbst gebastelt, genäht und gestrickt haben, brachte wichtige Erlöse, die sie für ihre Hilfsaktion braucht. Sie dankt auch wieder für die finanzielle Unterstützung und Sachspenden vieler Freunde ihrer Arbeit.

Der Neubau der Schwestern- und Hebammenschule in Kitgum gehe gut voran. Die Gelder für Fenster und Türen konnten bereitgestellt werden. Bei Schwester Josefine in der großen Mädchenschule würden zur Zeit die Klassenzimmer, die in einem erbärmlichen Zustand waren, renoviert. Im Gesundheitszentrum Karungu bei Schwester Hellen wurden die Gehälter ihrer Angestellten finanziert.

„Viele Vertriebene aus dem Kongo haben sich dort angesiedelt“, heißt es in dem Brief weiter. Kriegsopfer seien immer die Schwachen – Mütter mit Kindern, Alte und Kranke müßten ums Überleben kämpfen. „Schwester Hellen ist oft überfordert und braucht unsere Unterstützung“, appelliert Helene Dingler an die Spendenbereitschaft ihrer vielen Helferinnen und Helfer.

Von Pater Josef Gerner, dem langjährigen Comboni-Missionar, berichtet sie, daß er mit 84 Jahren aus seinem Heimaturlaub wieder nach Uganda zurückgekehrt ist. Er will sich weiterhin den Strapazen Afrikas aussetzen und täglich all die hilfesuchenden Mütter, Kinder und Jugendliche, Arme und Kranke um sich haben. Es fehlt besonders an medizinischer Hilfe und Nahrung nach fast zwei Trockenjahren. Probleme gibt es mit Witwen und Waisen, die oft ihr Land an die Reichen verlieren. Juristische Schritte seien teuer und oft erfolglos.

Ein Orkan habe die Dächer der Mädchen- und der Technikerschule total zerstört. Sie müssen nun neu gedeckt werden. Die Missionsschule Opit habe dringend Reparaturen nötig. Christen in Außenstationen hätten bereits Material besorgt und möchten ihre begonnenen Bauvorhaben weiterführen. Das seien nur einige wenige Anliegen von Pater Gerner.

Mädchen und Frauen haben es besonders schwer

Aus Gulu in Norduganda meldet sich Bruder Konrad, der dort eine Handwerkerschule leitet, an der etwa 200 junge Männer und Frauen als Schreiner, Maurer, Elektriker, Automechaniker und Schlosser ausgebildet werden. Mädchen und Frauen hätten es besonders schwer, weil sie in der Kultur der dortigen Tradition nicht ermutigt werden, sich auszubilden. Deshalb werden vor allem junge Mütter, die keinen Schulabschluss haben, leicht Behinderte, ehemalige Kindersoldatinnen und HIV-Infizierte zur Ausbildung aufgenommen. Nach Abschluss der Lehre können mit finanzieller Unterstützung KIeinbetriebe gegründet werden. Dadurch wird Armut und Arbeitslosigkeit bekämpft.

Dramatisches berichtet Bruder Bernhard Hengl aus dem Südsudan, wo sich durch die Kriegsfolgen die Ernährungssituation und die Lebensbedingungen extrem verschlechtert haben. „Von morgens bis spät abends kommen Menschen und bitten um einen Teller Essen, um Wasser und Medikamente“, schreibt er. Viele bitten nur um eine Plane über den Kopf, die mit Hilfe von vier Pfosten der ganzen Familie als „Zuhause“ dienen und vor der unbarmherzigen Sonne schützen muss. „Die Wirtschaft bricht zusammen, die Korruption nimmt zu und Gräueltaten werden begangen“, klagt Bruder Bernhard.

Am 3. Oktober, beim Tag der Regionen, hat die Uganda-Hilfe Königsbronn-Oberkochen wieder einen Verkaufsstand im Hof der Löwenbrauerei. Im Angebot sind unter anderem Herbstfloristik, Genähtes, Getöpfertes und mehr. Der Erlös ist für die Arbeit der Comboni-Missionare in Uganda.