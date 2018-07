„Wir sind zum Schaffa da“ haben die Thunderbirds zu Beginn ihres Konzerts beim Sommer-Oper-Air auf dem Eugen-Bolz-Platz in Oberkochen verkündet. Und die Coverband hat es tatsächlich geschafft, das Publikum drei Stunden lang mit Rock’n’Roll und Oldies mitzureißen. Da wurde im Rhythmus getanzt und schon einmal eine Runde in der Disziplin Luftgitarren-Spielen eingelegt.

Es war ein lauer Sommerabend, der zunächst von leichtem Regen etwas beeinträchtigt war. Doch der Regen hörte auf, und der Eugen-Bolz-Platz füllte sich immer mehr. Neben jungen Leuten waren auch die mittlere Generation und die schon etwas älteren Semester stark vertreten.

Die sechsköpfige Band Thunderbirds hatte für alle etwas in ihrem musikalischen Gepäck, wenn gleich die Oldies und der klassische Rock’n’Roll im Vordergrund standen. Da ging es gleich los mit dem „Summertime“-Blues aus den 50er Jahren und mit einem Twist. Zu „Go, Johnny, go“ wagten fünf Damen ein flottes Tänzchen. Später füllte sich der Platz vor der Bühne immer mehr. Da hieß es dann zusammen mit der Band einen Twist und einen „Funky-Chicken“ aufs Pflaster zu legen – Po und Beine waren da schwer im Einsatz.

Das musikalische Repertoire der Thunderbirds ließ keine Wünsche offen. Die Beatles und die Stones mit „Brown Sugar“ gaben sich ebenso die Ehre wie George Harrison mit einer Ballade, die Dire Straits, die Eagles mit dem träumerischen „Hotel California“, Supertramp mit „Give a little Bit“ und Staus Quo mit dem fetzigen „Rock´n´Roll over the World“. Nicht fehlen durften Songs aus der Fernsehserie „Irgendwie und Sowieso“.

Immer wieder beeindruckten die Thunderbirds mit Soloeinlagen von Gitarren, Saxofon und Schlagzeug Die musikalische Party ging ununterbrochen ab und das Publikum hatte riesigen Spaß an diesem Abend und an dieser Band. „Fun, Fun, Fun“ von den Beach Boys war da einer der treffenden Titel.