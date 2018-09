Auf der Sperberstraße in Richtung Lerchenstraße fahrend, hat am Montagmittag gegen 12.45 Uhr ein 64-jähriger Omnibus-Lenker an der dortigen Einmündung wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges nach rechts ausweichen müssen. Dadurch streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota und verursachte einen Gesamtschaden von rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.