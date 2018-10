Oberkochener wird zum Held der Straße gekürt

Harald Niebel aus Oberkochen ist zum „Held der Straße“ gekürt worden.

Am 12. Juli fuhr Niebel abends auf der Bundesstraße 19 zwischen Königsbronn und Oberkochen. Plötzlich sah er links von der Straße ein Fahrzeug im Graben auf dem Dach liegen. „Ich habe sofort angehalten, den Rettungsdienst verständigt, und bin zu dem Wagen gelaufen“, berichtet der 62-Jährige. „Dort war bereits ein Ersthelfer an der Fahrertür und der am Bein verletzte Beifahrer lief um das Auto und machte mich auf den Fahrer aufmerksam“.

Durch die geöffnete Fahrertür konnte Niebel den am Kopf verletzten Fahrer kopfüber im Sitz hängen sehen. „Ich bin zurück zu meinem Auto gerannt und habe dort mein Taschenmesser geholt. So konnte ich den Gurt des Fahrers durchtrennen“, erzählt der Ingenieur im Ruhestand. „Das Auto hat bereits gequalmt und ich bin davon ausgegangen, dass es bald zu brennen beginnt. Also mussten wir den Fahrer auf jeden Fall rausholen“, betont Niebel.

Gemeinsam mit einem anderen Ersthelfer gelang es ihm dann, den schwer verletzten Fahrer aus dem Wagen zu befreien. Dieser wurde nach dem Eintreffen der Rettungskräfte mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Für seinen vorbildlichen Einsatz verleihen Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) Harald Niebel den Titel „Held der Straße“ des Monats August.