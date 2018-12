Oberkochener Hallenbad wird schneller als gedacht zum Thema

Schon im Januar soll der Gemeinderat beim bereits beschlossenen Neubau eines Hallenbades Nägel mit Köpfen machen. Dies hat Bürgermeister Peter Traub am Mittwoch während der Haushaltsplanberatungen angekündigt. Abgelehnt hat das Gremium den Antrag der Grünen, den Kindergarten auf der Heide für 300 000 Euro zu einem Kinderhaus auszubauen. Ein solches wird dagegen zusammen mit der Firma Zeiss im Tal gebaut. Dafür gab das Gremium grundsätzlich grünes Licht. Zu einer heftigen Diskussion führte die Fortführung des Kulturprogramms.

Die Kostenschätzungen für das Hallenbad liegen zurzeit bei 16 Millionen Euro. Im kommenden Jahr will die Stadt loslegen. Deswegen werde der Gemeinderat sehr rasch sehr viel entscheiden müssen, kündigte Traub an. Für den 24. Januar ist eine Bäderfahrt nach Karlsruhe, Stutensee und Schramberg geplant. In einer Sondersitzung sollen dann die Entscheidungen fallen. Für kommendes Jahr bewilligte das Stadtparlament zwei Millionen für das künftige Hallenbad.

Noch vor Eintritt in die Tagesordnung umstritten war der angekündigte Antrag der Grünen, den Kindergarten auf der Heide zu einem Kinderhaus auszubauen. CDU-Fraktionsvorsitzender Jörg Schulle forderte, sich mit dem Antrag nicht zu befassen, sofern er gestellt werde, sondern ihn gleich an den Ausschuss zu überweisen. Daraufhin echauffierte sich wiederum Joachim Heppner für die Grünen über ein – wie er es nannte – juristisches Vorgeplänkel.

Der Bürgermeister mahnte, den Ball flach zu halten, Letzten Endes wurde der Antrag der Grünen in einer Kampfabstimmung abgelehnt.

Kita soll gebaut werden

Einmütig gebilligt wurde dagegen im Grundsatz der Bau einer weiteren Kindertagesstätte im Tal. Zeiss habe weiteren Betreuungsbedarf für Kinder seiner Mitarbeiter angemeldet, sagte der Bürgermeister. Auch die Leiterinnen der Oberkochener Betreuungseinrichtungen meldeten, man sei an der Kapazitätsgrenze und es werde eng. Es gebe eine Warteliste bei den Krippenplätzen und es sei nicht einmal garantiert, dass Kinder von der Krippe automatisch in die Ganztagsbetreuung wechseln könnten.

Zeiss hatte der Stadt daher vorgeschlagen, sich die Kosten für den Bau (sechs Millionen) und den Betrieb einer weiteren Kita zu teilen. Das Unternehmen, unterstrich Traub, erwarte nun eine baldige Entscheidung, „Die wollen nicht noch ein halbes oder gar ein Jahr warten!“ Der Gemeinderat stimmte grundsätzlich zu, so dass Traub nun einen Vertrag mit Zeiss abschließen kann, den wiederum das Stadtparlament genehmigen muss.

„Einfach dumm gelaufen“

Eine Frontalattacke ritt Heppner gegen das Oberkochener Kulturprogramm. Anlass war die Tatsache, dass die Oberkochener Bürgerstiftung wegen des Niedrigzinsphase nicht mehr genügend Erträge erwirtschaftet. Sie war ursprünglich gegründet worden, um in Oberkochen kontinuierlich kulturelle Veranstaltungen zu ermöglichen. Zurzeit erwirtschaftet sie jedoch lediglich den Personalkostenersatz und die Erträge, die das Stiftungskapital auf dem jetzigen Stand halten. Die Rücklagen sind wegen des Zinstiefs nach Mitteilung von Stadtkämmerer Roland Seimetz bereits aufgebraucht.

Um diese Flaute zu überbrücken und in der Hoffnung auf bessere Zeiten plädierten Reinhold Vogel (CDU) und Richard Burger (SPD) dafür, die Stadt solle in die Bresche springen. Heppner dagegen war der Meinung, die Geldknappheit sei kein vorübergehendes Phänomen und außerdem habe die Stadt mit der Bürgerstiftung auf das falsche Pferd gesetzt. Das Ergebnis sei nicht befriedigend, wenn man auf andere Kommunen schaue. Daher solle die Bürgerstiftung rückabgewickelt werden. Heppner: „Der Versuch ist grandios gescheitert und sollte schnellstens beendet werden!“

„Es ist bedauerlich, dass wir unser eigenes Kulturprogramm schlecht reden“, entgegnete Peter Traub, während Michel le Maire (CDU) bemerkte: „Es ist einfach dumm gelaufen, das hat keiner vorausgesehen!“ Gegen die Stimmen der beiden Grünen beschloss das Gremium einen Zuschuss von 43 400 Euro für die Bürgerstiftung, um das Kulturprogramm weiter zu ermöglichen.

Wasser in den Wein musste der Stadtkämmerer gießen. Seimetz teilte mit, dass die Stadt im kommenden Jahr mit 46,4 Millionen 1,7 Millionen Euro weniger an Gewerbesteuern einnehmen wird als ursprünglich erwartet. Dafür darf sie in diesem Jahr mit einem satten Plus von rund sieben Millionen rechnen. Kehrseite der Medaille: Als Gewerbesteuerumlage muss sie deswegen eine Million mehr abführen.