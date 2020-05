Oberkochen ist eine Stadt der Treppen

Die Einwohner von Stuttgart werden auch Stäffelesrutscher genannt. Bis zu 600 Stäffele, also Treppenanlagen, soll es in der Landeshauptstadt geben – genau weiß das aber niemand. Auch Oberkochen hat aufgrund seiner Topografie geschuldet eine Vielzahl an Treppenanlagen und kennt sogar die Anzahl. Wie viele es sind, das weiß in diesem Fall Damian Matusch, der sich im Rathaus im Sachgebiet Tiefbau eingehend mit diesem Thema beschäftigt.

Einschließlich den Friedhöfen betreut er 85 öffentliche Treppenanlagen mit insgesamt 2463 Stufen. Nimmt man als durchschnittliche Treppenhöhe 14,5 Zentimeter an, so addiert sich der Höhenunterschied auf rund 360 Meter. Das sind 40 Meter mehr, als wenn man vom Rathaus, das auf rund 490 Meter Höhe über Normalnull liegt, hinauf auf die Heide mit dem höchsten Punkt bei 650 Meter geht und wieder hinunter.

Die ältesten Anlagen in Oberkochen datieren aus dem Jahr 1955 und liegen am Panoramaweg, in der Leitzstraße oder Brunnenhaldenstraße. Eine Vielzahl an Treppen wurde um 1970 und später 1992 errichtet. „Als Stadt ist es unsere Aufgabe, die Anlagen in Schuss zu halten und bei Bedarf zu sanieren“, so Damian Matusch. Dabei setzt er auf Nachhaltigkeit, weshalb wann immer möglich, die Stufen oder Pflaster wiederverwendet werden. Nachdem im Bereich Panoramaweg/Zeppelinweg die Treppen im vergangenen Jahr saniert wurden und neue Geländer erhielten, wird nun im Gebiet Langertstraße, Am Holunderrain und Am Ahornrain bis einschließlich 2021 ausgebessert, wobei zum Teil auch neue Trinkwasser- und Stromleitungen verlegt werden.

Und noch eine Zahl überrascht. Alle Stufen zusammen haben eine Breite von 4,85 Kilometer. 4,85 Kilometer entsprechen etwa der Strecke vom Heimatmuseum im Schillerhaus zum Aussichtsturm auf dem Volkmarsberg und wieder zurück.