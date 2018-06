Oberkochen ehrt seine erfolgreichen Sportler

13 Oberkochener haben 2017 erfolgreich an regionalen oder nationalen Meisterschaften teilgenommen Bei einer Feier im Rathaus hat die Stadt am Mittwochabend die Kegler, Tennisdamen und Karatekämpfer für ihre Leistungen geehrt.

Der stellvertretende Bürgermeister Richard Burger, der für den erkrankten Bürgermeister Peter Traub die Ehrung vornahm, hob die große Bedeutung des Sports hervor. Die Freude an der Bewegung und am fairen Wettkampf trage nicht nur zur Gesundheit bei, sondern stelle einen wichtigen sozialen Aspekt in der Gesellschaft dar. In Oberkochen werde ein eher kleiner, erlesener Kreis geehrt, da die Hürden für eine Auszeichnung sehr hoch seien.

Er freue sich, so Burger weiter, zehn Sportplaketten in Bronze und drei Sportplaketten in Gold überreichen zu können. Burger lobte die hervorragende Leistung der Sportler und würdigte aber auch das Engagement von Trainern und Betreuern in den Vereinen.

Der Sprecher der Oberkochener Vereine, Herbert Soutschek, dankte der Stadt für die finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Vereine mit 40 000 Euro. Dies sei gut investiertes Geld. Die Stadt könne stolz sein auf die Leistungen der Sportler und auf das sportliche Engagement in den Vereinen und Schulen.

Ein Flöten- und Klavierensemble der Musikschule Oberkochen umrahmte die Feier. (ehü)