Oberkochen dell’ Arte: Jubiläum mit regionalen Spitzenkünstlern

Karten: Da bei allen Veranstaltungen die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Vorschriften bezüglich Corona berücksichtigt werden müssen, gibt es die Tickets vor-erst in reduzierter Anzahl nur online über www.shop-oberkochen.de sowie im Bürgerbüro des Rathauses.

Musikgrößen aus der Region feiern mit Oberkochen dell´Arte das zehnjährige Bestehen der erfolgreichen Kulturreihe. So kommen der aus Oberkochen stammende Axel Schlosser und der in Oberkochen aufgewachsene Axel Haase und das Klavierduo Stenzl aus Schwäbisch Gmünd. Darüber hinaus gibt es eine Jubiläumsausstellung.

Freitag, 24. September, 20 Uhr, Bürgersaal: Axel Haase und das Saphir Quartett – Streichquartette der Romantik. Das instrumentale Studium an der Musikhochschule Stuttgart führte die vier jungen Musikerinnen und Musiker im Jahr 2010 zusammen. Das Quartett gewann den ersten Preis beim Premio Mirabent y Migrans (Sitges/Barcelona), den Carl-Wendling-Wettbewerb und den Spezialpreis des Oberstdorf Musiksommers. Mit dabei: Sebastian Braun (Cello), Frederike von Gagern (2. Geige) und Florian Glocker (Bratsche)

Mittwoch, 13. Oktober, 18.30 Uhr, Rathausfoyer: Zehn Jahre Oberkochen dell`Arte – eine Konzertreise in Bildern. Mehr als 100 Mal war die Kulturreihe Gastgeber von Solisten, Bands oder Gruppen. Die Ausstellung zeigt einen Ausschnitt der Künstlerinnen und Künstler, die im Bürgersaal, im Mühlensaal, der Mühlenscheune, in der Dreißentalhalle oder bei Carl Zeiss in den vergangenen zehn Jahren aufgetreten sind. Es begrüßt Bürgermeister Peter Traub, für Musik sorgen Axel Schlosser und Jean-Philippe Wadle.

Mittwoch, 13. Oktober, 20 Uhr, Bürgersaal: Axel Schlosser Quartet. „To Satch and Duke“ heißt das aktuelle Programm des Quartetts um den aus Oberkochen stammenden Trompeter Axel Schlosser. Damit sind die beiden zentralen Figuren des Konzertprogramms schon genannt: Louis Armstrong und Duke Ellington. Schlossers Band deckt spielerisch das gesamte Schaffen der beiden Legenden ab. Dabei werden verschiedene Blickwinkel eingenommen und Nischen beleuchtet, Bekanntes steht neben Seltenem, Frühwerke aus den 20er-Jahren gesellen sich zu Kompositionen aus den späten 1960ern, als beide Musiker zu beinahe unantastbaren Meistern herangereift waren. Immer steht bei Axel Schlosser und seinen Musikern die Spielfreude im Vordergrund; ihre Musik swingt und sprüht vor Energie. Nicht zuletzt durch die Tatsache, dass weder Armstrong noch Ellington eine Quartett-Besetzung als musikalisches Habitat wählten, prägen die vier Musiker (Axel Schlosser – Trompete, Thilo Wagner – Piano, Jean-Philippe Wadle – Bass, Jean Paul Höchstädter – Schlagzeug) das klangliche Resultat auf ihre ganz persönliche Weise.

Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, Bürgersaal: Marie Giroux & Jenny Schäuffelen – Pariser Flair. Auf eine musikalische Stadtführung durch Paris lädt das Duo „Pariser Flair“ ein: die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche Perle der Ostsee, die Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen. Von Aznavour bis Piaf über Brel und Bécaud werden die Zuhörer auf dieser Tour die ganz großen Klassiker der französischen Chansons hören und besser kennenlernen, aber auch allerlei interessante Tipps über Paris bekommen.

Donnerstag, 4. November, 20 Uhr, Bürgersaal: Stefan Waghubinger – Ich sag´s jetzt nur zu Ihnen. Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch – das sind Attribute, die man mit diesem österreichischen Kabarettisten verbindet. Er selbst sagt von sich nur, er betreibe österreichisches Jammern und Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit. In seinem vierten Soloprogramm begegnet er Gänseblümchen, Schmetterlingen und Luftschlangen im Treppenhaus. Zynisch und zugleich warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich. Eine Erklärung zu den wirklich wichtigen Dingen, warum es so viel davon gibt und warum wir so wenig davon haben.

Samstag, 18. Dezember, 20 Uhr, Versöhnungskirche: Klavierduo Stenzl – Geistliche Kraft – Weltliche Frische. Igor Strawinsky hat seine Psalmensinfonie „zum Ruhme Gottes“ komponiert. Die alttestamentarischen Psalmen 38 (Gebet), 39 (Dank) und 150 (Lob) bilden die Grundlage für diese mystische, erhabene Schönheit dieses geistlichen und russische Kraft ausstrahlenden Werks. Mit Schuberts Fantasie in f-Moll folgt eine der tiefgründigsten und ergreifendsten Kompositionen der vierhändigen Klavierliteratur, ehe das Klavierduo Stenzl seine Gäste auf eine erfrischende Reise durch Europa mitnimmt.