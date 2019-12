Nussknacker entführt die Zuhörer in die Märchenwelt

In eine bunte Traumwelt haben die Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn und die Theater-AG des Ernst-Abbe-Gymnasiums (EAG) Oberkochen mit dem „Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski entführt. Auch ohne Ballett haben die Besucher im vollbesetzten Bürgersaal eine mitreißende Aufführung erlebt.

Die Geschichte dreht sich um Lara, die in der Adventszeit einen Nussknacker geschenkt bekommt. In ihrem Traum ist der zunächst zornige Nussknacker auf der Suche nach der härtesten Nuss und wandert zur Zuckerfee und danach ins Land der Leckereinen, nach Russland und China. Überall trifft er auf er auf fröhliche Menschen. In Arabien findet er schließlich in einer Dattel verborgen die härteste Nuss und knackt diese. Und schon verwandelt sich der Nussknacker in einen fröhlichen Prinzen, der mit Lara auf einer Wiese tanzt.

Die Theater-AG mit Katharina Wirth, Fynn Kaiser, Celina Hopfensitz, Clarissa Paul, Safija Yildirim, Chiara Egetemeir und Anastasia Lysenkova setzte die märchenhafte Geschichte sehr reizvoll in Szene. Das Kammerorchester Sinfonietta unter der Leitung von Andreas Hug wirkte sehr konzentriert und musizierte mit großen Einfühlungsvermögen in den jeweiligen Charakter der einzelnen Tonsätze. Nicht fehlen durfte natürlich der berühmte Blumenwalzer. Der lang anhaltende Schlussapplaus des Publikums galt allen an dieser Aufführung beteiligten Akteuren und Musikern.