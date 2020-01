Nigel Kennedy kommt nach Oberkochen

Die Oberkochener Jazz Lights feiern in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag und die Jazz Lights Macher, also im wesentlichen die Oberkochener Firma Leitz, machen aus diesem Anlass den Jazzfans in der Region und sicher auch weit darüber hinaus ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk: Am Samstag den 28. März wird Nigel Kennedy in der Carl Zeiss Kulturkantine auftreten.

Als Jürgen Köppel, Sprecher der Geschäftsführung von Leitz dies den versammelten Journalisten im Leitz Auditorium verkündete, ging ein Raunen durch den Raum, gehört der britische Violinist doch zu den Superstars nicht nur der Jazz – sondern auch der klassischen Musikszene. Ein musikalischer Grenzgänger. Geradezu legendär sind seine Auftritte mit Punkfrisur bei klassischen Konzerten. Nach Oberkochen kommt er mit seiner Band. Schwerpunkte seines Gastspiels werden die Musik George Gershwins, aber auch musikalische Abstecher in die Welt der Klezmer Musik sein, etwa seine Eigenkomposition „Der Zauberer von Lublin“.

Neben diesem Top Act der Jazz Lights 2020 lief das übrige, von Cornelia Brucklacher, Erich Hacker und Siggi Schwarz vorgestellte Programm fast ein wenig Gefahr nicht genügend beachtet zu werden. Dabei wird es vom Samstag, den 14. März bis zum traditionellen, abschließenden Jazz Frühschoppen am Sonntag den 29. März mit der Big Band „Monday Night Orchestra“ in der Mehrzweckhalle in Unterschneidheim noch jede Menge interessante jazzige Highlights und Angebote geben. Unterschneidheim? Ja, auch in der Riesgemeinde ist die Firma Leitz mit einem Standort vertreten. Das wird jedoch nicht die einzige neue Location der Jazz Lights 2020 sein.

Der historische Flammofen in Königsbronn wird am 25. März extra seine Pforten für ein interaktives Konzert mit dem Saxophonisten Christian Weidner und Studenten der Musikhochschule Stuttgart öffnen. Im Kino – Center Heidenheim läuft am 15. März der Film „Miles ahead“ über den Trompeter Miles Davis und im Leitz Museum gibt’s eine Fotoausstellung über 30 Jahre Jazz Lights, die mit einer After Work Party mit der Giengener Band „Etta & The Houserockin‘ Nightcats“ am 24. März eröffnet wird. Siggi Schwarz präsentiert am 14. März in der Hammerschmiede in Königsbronn zum Auftakt der Jazz Lights die „Hamburg Bluesband“ mit special guests und lädt zum Gitarren Workshop am 21. März ins Leitz Auditorium ein. Die Nachwuchs Jazzer vom „Konstantin Kölmel Projekt“ und die junge Band „Luchterhandt & Friends“ treten am 19. März auf der Kapfenburg auf. Bleibt noch der Jazz Lights Freitag in der Carl Zeiss Kulturkantine: Dort wird die britische Band „Matt Bianco“ des Sängers Mark Reilly den Fans mit jazzigen aber auch tanzbaren Rhythmen einheizen.