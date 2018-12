Neuntes Rekordjahr in Folge bei Zeiss

Der Technologiekonzern Zeiss mit Hauptsitz in Oberkochen (Ostalbkreis) hat sein Geschäftsjahr zum neunten Mal in Folge mit einem Rekord abgeschlossen. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 5,817 Milliarden Euro, bereinigt um Währungseffekte sind es zwölf Prozent. Der operative Gewinn bei 772 Millionen Euro - und damit in etwa auf Vorjahresniveau (770 Millionen Euro).

„Wir haben damit die nachteilige Währungsentwicklung vollständig kompensiert“, sagte der neue Finanzchef Christian Müller, der das Amt bei dem Traditionsunternehmen Anfang Oktober übernommen hatte, am Dienstag in Stuttgart. Vorstandschef Michael Kaschke wies darauf hin, dass alle vier Sparten zu dem Ergebnis beigetragen haben. „Mit diesen Zahlen liegen wir beim Umsatz in greifbarer Nähe der sechs Milliarden“, erklärt Kaschke.

Weltweit arbeiten fast 30000 Mitarbeiter für Zeiss, davon 60 Prozent außerhalb von Deutschland. 90 Prozent des Umsatzes erzielt Zeiss im Ausland - „das zeigt, wir sind ein globales Unternehmen“, sagte Kaschke. 2300 Stellen hat Zeiss in den vergangenen zwölf Monaten aufgebaut, 700 davon in Deutschland. „Auch in diesem Jahr werden wir einstellen - nicht im gleichen Maße wie im vergangenen Jahr“, erläutert Kaschke. „Es werden in Deutschland zwischen 400 und 500 Stellen sein.“