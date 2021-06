Neues „Bänkle“ für Wanderer und Radler

Im Rahmen des Projekts „Sparkässler bauen Ruhebänke“ haben die Sparkassenstiftung Ostalb und die Belegschaft der Sparkassenfiliale Oberkochen zusammen mit dem Oberkochener Holzbaubetrieb Brunnhuber und dem Bauhof der Stadt Oberkochen eine neue Ruhebank in besonders schöner Lage ermöglicht: direkt am beliebten und stark frequentierten Rad- und Wanderweg von Oberkochen nach Königsbronn, kurz vor dem Seegartenhof. Verbunden ist dieses Projekt der Sparkassenstiftung auch mit der im letzten Jahr gestarteten Initiative „Heimatfiliale“ der Kreissparkasse Ostalb. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Heimatfilialen stimmen sich mit den Kommunen zu möglichen Standorten für Ruhebänke ab und wirken dann bei der Montage aktiv mit. Dieses Konzept wurde nun auch in Oberkochen realisiert. Vom städtischen Bauhof wurde die Ruhebank aufgestellt. Bürgermeister Peter Traub bedankte sich im Namen der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger von Oberkochen.