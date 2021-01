Neuer Bio-Stand für den Oberkochener Wochenmarkt

Auf dem Marktplatz Oberkochens, der Neuen Mitte, konnten die Oberkochener Grünen am 16. Januar Familie Junginger aus Gerstetten als neue Marktbeschicker begrüßen.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte Janine Piper, Mitglied des Vorstands im Grünen-Ortsverband, Kontakt zu Johanna Böll und damit zur Bio-Musterregion Heidenheim aufgenommen, um einen geeigneten Anbieter zu finden. Diese stellte Kontakt zu Familie Junginger her, die wiederum mit der Stadt verhandelte. Schließlich gelang es, die Weichen für einen Start in 2021 zu stellen, sodass die Jungingers nun den Wochenmarkt mit ihrem Bio-Stand bereichern. Dort verkaufen sie Säfte, Aufstriche, Obst, Eier und Käse. Je nach Zulauf kann sich Thomas Jungiger für die Zukunft durchaus vorstellen, sein Angebot zu erweitern, beispielsweise um Bio-Gemüse.

Der große Andrang und der Ausweichstandort führten am ersten Markttag noch zu organisatorischen Anlaufschwierigkeiten. Thomas Junginger arbeitet daran, und, wenn der angedachte Platz wieder frei ist, auf dem momentan noch der Christbaum steht, sollte alles glatt laufen.

Den Grünen sagt das neue Angebot mit regionalen Produkten in Bioqualität sehr zu, denn gerade Kunden für diese Produkte wichen bisher verstärkt auf die Märkte in Aalen und Heidenheim aus, heißt es in einer Mitteilung.