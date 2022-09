Naturkindergarten Schweindorf erhält ein Zeiss-Mikroskop

Zeiss unterstützt den Naturkindergarten Schweindorf mit einem Zeiss-Mikroskop. Das neue Stereomikroskop vom Typ Zeiss Stemi 305 ist im Kindergarten eingerichtet worden. Es soll den Kindern spannende Entdeckungsreisen in den Makro- beziehungsweise Mikrokosmos und Einblicke in Flora und Fauna des Waldes bieten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

„Wir freuen uns sehr über das Zeiss-Mikroskop, mit dem die Kinder die Umwelt nun genauer erforschen sowie Pflanzen und auch Tiere des Waldes noch besser kennenlernen können“, sagte Aurelia Reichert, Leiterin des Naturkindergartens, der im September 2021 auf Initiative des Vereins Habakuk eröffnet wurde. Derzeit werden im Naturkindergarten zehn Jungen und Mädchen von drei Erzieherinnen betreut.