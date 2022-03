Naturfreunde Oberkochen: Mit Optimismus in die Zukunft

Die Hauptversammlung der Naturfreunde Oberkochen am vergangenen Freitag ist von einem optimistischen Blick in die Zukunft gekennzeichnet gewesen. Neben den Wahlen des neuen Vorstands wurden auch treue Mitglieder geehrt.

Die bisherige kommissarische Vorsitzende, Janine Piper, ließ die vergangenen beiden Jahre Revue passieren, die im Laufe der Zeit manche Sorgenfalten bereiteten. Der Tod des Vorsitzenden Theo Stig war und ist nicht ohne weiteres zu verschmerzen.

Glücklicherweise hatte man im Pächterehepaar Schuhbauer zuverlässige Partner, sodass das Haus und die dazugehörige Terrasse in einem guten Zustand sind und für Eltern mit Kindern gleichermaßen anziehend wirken.

Durch die vorangegangene gute Pressearbeit war es am Freitagabend möglich, eine komplette Vorstandschaft wählen zu können: Christian Bonin (Erster Vorsitzender), sein Stellvertreter Markus Schuhbauer, Hubert Glaser (Schatzmeister), Sandra Brussalis (Schriftführerin), Jana Hertle (Jugendleitung) unterstützt von Christina Knebel und Charly Mangold, Domenik Schimmel (Öffentlichkeitsarbeit), Melanie Fiedler (Natur-Sport), Janine Piper (Natur und Umwelt), Uwe Neubauer (Kultur), Hanne Weng und Karl-Heinz Maslo (Beiräte), Richard Burger und Herbert Geiger werden Revisoren.

Für langjährige Treue zum Verein wurden ausgezeichnet: Manfred Fischer und Karl Weng (65 Jahre), Hanne Gold und Otto Betzler (60 Jahre), Maria Stohr (50 Jahre), Inge Müller, Harald Gentsch, Anton Fritz und Judith Koks (40 Jahre), Richard Burger und Maria Fritz (25 Jahre), Renate Grieger und Götz Hopfensitz (zehn Jahre).

Die neue Devise des Vereins Naturfreunde Oberkochen lautet: „Alt und Jung gemeinsam in eine hoffnungsvolle Zukunft!“. Allen voran der neue Vorsitzende Christian Bonin.

In einer Schweigeminute gedachte die Versammlung der Opfer des Kriegs in der Ukraine. Über Oberkochener Unterstützungsmöglichkeiten wird Gerda Böttger in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung in der kommenden Woche berichten.