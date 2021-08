Nachbarschaftsstreit: 27-Jähriger wird festgenommen.

Zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn ist es am Sonntag gegen 18.30 Uhr im Gerhart-Hauptmann-Weg gekommen. Dabei beleidigte ein 27-jähriger fortwährend seinen Nachbarn und klopfte ständig an dessen Tür. Eine Polizeistreife ermahnte den 27-Jährigen zur Ruhe und drohte ihm, ihn bei einer Wiederholung in Gewahrsam zu nehmen.

Gegen 20:30 Uhr kam es erneut zu einem Polizeieinsatz, da sich der 27-Jährige weiterhin aggressiv gegenüber seinem Nachbar verhielt. Erneut wurde eine Streife an die Örtlichkeit entsandt. Der 27-Jährige sollte von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete der Mann vergeblich Widerstand. Auch in Polizeigewahrsam leistete der Mann erneut Widerstand gegen die Beamten. Letztlich wurde er aufgrund seines Verhaltens in eine Fachklinik gebracht.