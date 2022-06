Nachbarschaftshilfe Oberkochen ehrt verdiente Kräfte

Die Nachbarschaftshilfe Oberkochen ist nach zweijähriger Coronapause wieder mit allen Helferinnen und Helfern zu einem Mitarbeitertreffen zusammengekommen, um Neuerungen und Zukunftsausrichtungen im täglichen Ablauf – der zahlreichen Einsätze in den Oberkochener Haushalten – zu besprechen und langjährige, verdiente Mitarbeiter zu ehren und mit einer Ehrenurkunde auszuzeichnen.

Groß war die Freude ob der persönlichen Begegnung und des Austausches. Einsatzleiterin Gisela Neubauer begrüßte eine große Zahl des Mitarbeiter-Stammteams und dankte für die Ausdauer und Hartnäckigkeit in den täglichen Einsätzen in den doch schwierigen Monaten der Pandemie. Die Nachbarschaftshilfe sei nach wie vor sehr gefragt und die Hilfsbedürftigkeit bei den Menschen groß.

Geschäftsführer Martin Balle dankte ebenfalls für die engagierte Einsatztätigkeit und betonte, dass die Einrichtung in der Existenz nicht gefährdet sei, wenngleich Haushalte auch weggebrochen seien und Helferinnen ihren Dienst noch nicht alle aufgenommen hätten. Dieser soziale Dienst am Nächsten wird dringender denn je benötigt, so Balle.

Zusammen mit Pfarrer Andreas Macho und Einsatzleiterin Neubauer nahm Balle die Ehrungen der letzten beiden Jahre vor und attestierte den pflichtbewussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Treue und für ihre Menschlichkeit in der Einrichtung ein großes Lob.

Ohne den Einsatz der Helferinnen und Helfer könnte die Bedürftigkeit nicht absolviert und viel Gutes nicht erreicht werden. Dafür stehen die fleißigen Helferinnen und Helfer, die teils schon sehr lange der Einrichtung die Verbundenheit und ihre aufopferungsvolle Hingabe zeigen, mit ihren großartigen Verdiensten für das soziale und ehrenamtliche Engagement in Oberkochen.

Die Jubilarinnen und Jubilare: zehn Jahre: Doina Graczikowski, Claudia Oltersdorf, Amal Pöllmann, Kurt Pöllmann, Rosa Schemberger, Brigitte Schulze, Gertrud Starz; 15 Jahre: Olga Fedin, Eleonore Scharpf; 20 Jahre: Andrea Mayer, Renate Schaupp, Nicole Steiger, Johanna Trittler; 25 Jahre: Berta Hahn, Marion Legner.

Abschließend wurde die stellvertretende Einsatzleiterin Kunigunde Wehrenberg, die von 2018 bis 2020 ihren Dienst bei der Nachbarschafshilfe verrichtet hat, mit einem Blumengruß verabschiedet.