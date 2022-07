Oberkochen (an) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 6.30 und 16.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen daneben geparkten Wagen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Der Unfall ereignete sich in einem Firmenparkhaus am Südwerk in der Rudolf-Eber-Straße auf der Ebene 0.