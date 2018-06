Ein 66 Jahre alter Peugeot-Fahrer ist am Montag um 11 Uhr auf der Heidenheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung gefahren. Er wollte hierbei nach links in einen Parkplatz einfahren. Ein nachfolgender Motorradfahrer übersah den abbiegenden Wagen und kollidierte mit diesem seitlich. Der Zweiradfahrer und sein Sozius kamen zu Fall und stürzten auf die Fahrbahn, wo noch zwei weitere dort abgestellte Fahrzeuge beschädigt wurden.