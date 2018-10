Morde, die unter die Haut gehen

Axel Petermann war Mordkommissionsleiter und stellvertretender Leiter im Kommissariat für Gewaltverbrechen in Bremen. Dabei bearbeitete er mehr als 1000 Fälle des unnatürlichen Todes. Am Donnerstag, 25. Oktober, wird Petermann im Oberkochener Bürgersaal über seine Arbeit berichten – auch darüber, wie nahe ihm manche Tötungsdelikte gingen. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es noch an der Abendkasse. Axel Petermann ist seit 2011 ständiger Berater des Frankfurter „Tatort“ und unterstützt Autoren mit kriminalistischen Überlegungen bei ihren Publikationen.