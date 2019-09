Moralapostel: Jess Jochimsen

Der Freiburger Autor und Kabarettist Jess Jochimsen hat bei seinem Auftritt am Donnerstag im Bürgersaal im Rahmen der Kulturreihe Oberkochen dell‘arte einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen.

Jochimsen war zwar zum ersten Mal zu Gast in Oberkochen. In der Region ist er allerdings kein Unbekannter – auf der Kapfenburg hat er früher regelmäßig die „Nacht der Literaten“ moderiert.

In Oberkochen präsentierte er sein aktuelles Soloprogramm: „Heute wegen gestern geschlossen“. Dieser Satz stand eines Tages an seiner Stammkneipe und inspirierte den politischen Kabarettisten zu einigen weiterführenden Gedanken. Geht es uns heutzutage nicht auch so, wie dem Wirt in seiner Stammkneipe, dem gestern offensichtlich alles zu viel war und der heute seinen Laden einfach dicht gemacht hat? Sollten wir das nicht auch mal tun? Einfach schließen? Den Laden, die Grenzen, England und Amerika sowieso.

Schmaler Grat zwischen Kabarett und Moralapostel

Nun ist der Grat zwischen politischem Kabarett und politischem Moralapostel zugegeben sehr schmal. Jochimsen vermied es weitgehend, auf diesem Grat zu wandeln. Er blieb auf der Seite des Moralapostels und brachte dem zahlreich erschienenen Oberkochener Publikum seine politischen Ansichten und seine Standpunkte nahe.

Feindbilder des linken politischen Kabaretts

Über das ein oder andere Bonmot konnte man dabei zwar schmunzeln, aber insgesamt war der Abend – mit Verlaub – weder besonders lustig noch originell. Die Feindbilder des linken politischen Kabaretts sind ja sattsam bekannt und werden – zum Glück für die Kabarettisten – auch immer mehr. Sie bekamen natürlich alle ihr Fett ab, von Seehofer, Dobrindt und Söder über Trump und Putin bis hin zum dicken Koreaner und den Chinesen. Volksmusik, AFD und die sprichwörtlichen „alten weißen Männer“ fehlten genauso wenig wie das Thema Flüchtlinge oder die Machogesellschaft.

Politische Korrektheit und selbstgerechtes Jammern zog sich wie ein roter Faden durch Jochimsens Programm. Das ganze wurde mit Sprüchen garniert wie etwa: „In einer Welt ohne Melancholie würden die Nachtigallen rülpsen“ oder „Glück ist, wenn man mit Menschen, mit denen man nichts zu tun haben will, nichts zu tun hat“, oder auch „Wie hält man Schweinefleisch jahrelang frisch? Man lässt die Sau am Leben!“

Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Das heißt, wenn heute wegen gestern geschlossen war, dann ist morgen oder übermorgen wegen heute bestimmt wieder offen.