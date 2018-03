Das „Vilotel“ in Oberkochen steht 16 Wochen vor der Eröffnung. Für den „Zeitungstreff 2018“ haben zwei Neuntklässlerinnen des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums, J. Marianek und M. Riedel aus der 9a, das Hotel genauer angeschaut.

Auf dem Eugen-Bolz-Platz am Rathaus laufen noch die Bauarbeiten an dem modernen weißen Gebäude, das sich den Plänen des Architekten nach in die moderne Umgebung des Rathauses einfügen soll. Während die Bürger das neue Hotel noch etwas misstrauisch beäugen, ist es an der Zeit, das Konzept der neuen Unterkunft zu betrachten.

Bereits 2014 eröffnete die ortsansässige Firma Zeiss das Carl Zeiss Forum, was zu einer erhöhten Übernachtungzahl führte. Da das alte Hotel bereits sehr alt war und dem modernen Flair am Eugen-Bolz-Platz nicht mehr gerecht wurde, entschied der Gemeinderat schon 2014, dass das Hotel abgerissen werden sollte.

Das Unternehmen setzt auf regionale Ausstatter, Materialien und Nachhaltigkeit. Dazu sagt Geschäftsführerin Birgitt Mönch auf Nachfrage: „Der Fokus bezieht sich von Anfang an auf gute Qualität, lokale Rohstoffe und einen natürlichen Eindruck, sowie die Nachhaltigkeit. Modernste Technik unterstreicht das Ganze.“

Die 74 Zimmer mit insgesamt 127 Betten verbinden Komfort, warme Töne und natürliche Materialien wie Holz. Für den mobilen Gast ist Highspeed Internet, WLAN und ein 49 Zoll-TV vorhanden, der Gast kann aber auch andere Angebote wie Saunabereich und Fitnessgeräte nutzen.Das Restaurantkonzept vereint Lobby, Bar und Restaurant zum Verweilen. Das Hotel mit Bezug zu regionalen Unternehmen bietet Räumlichkeiten für Tagungen an.

Mit 16 zu drei Stimmen hat sich bereits der Gemeinderat der Stadt Oberkochen positiv für das neue Hotel entschieden; nun bleibt die Frage offen, ob die Bürger das Hotel ebenfalls gutheißen und begrüßen werden.

Der Name „Vilotel“ ist übrigens eine Zusammensetzung aus dem französischen Wort „Hôtel de ville“, was für Rathaus steht. Damit bekennt das Unternehmen seine Nähe zu der Geschichte des Hotels in Oberkochen