Beim Digital-Gipfel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, der zwei Tage lang erstmals vollständig digital stattfand, hat Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender der Zeiss-Gruppe, Bundeskanzlerin Angela Merkel die EUV-Technologie vorgestellt, eine Innovation made in Germany, die in der vergangenen Woche mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet wurde.

Beim Digitalgipfel tauschten Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich Digitalisierung aus. In diesem Jahr stand das Thema „Digital nachhaltiger leben“ im Mittelpunkt. Zu den Highlights des Gipfels zählen traditionell die Exponate, die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Rundgang vorgestellt werden. Zu den ausgewählten Technologie-Präsentationen bei einem virtuellen Rundgang gehörte in diesem Jahr Zeiss.

Bei der EUV-Technologie, die Vorstandsvorsitzender Karl Lamprecht der Kanzlerin präsentierte, handelt sich um die modernste Chip-Fertigungstechnologie mittels extrem-ultraviolettem Licht. „Mit EUV treiben wir die Digitalisierung weiter voran. Wir ermöglichen große Fortschritte sowohl in der Miniaturisierung als auch Energie-Effizienz von Chips und somit von digitalen Endgeräten sowie der Infrastruktur“, erläuterte Lamprecht. Die virtuelle Tour, moderiert von Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers, wurde in diesem Jahr wie der gesamte Digital-Gipfel per Livestream übertragen.

EUV steht für „extrem ultraviolett“, also Licht mit extrem kurzer Wellenlänge, das in der Halbleiterfertigung bei der Belichtung feinster Chipstrukturen auf den sogenannten Wafer zum Einsatz kommt. Beim Lithographie-Verfahren werden Leiterbahnen auf modernste Chips aufgebracht, die gerade einmal fünf Nanometer breit sind, fünftausend Mal dünner als ein menschliches Haar. Mit dieser extrem hochauflösenden Technologie lassen sich weitaus leistungsfähigere, energieeffizientere und kostengünstigere Mikrochips herstellen als bisher. Denn ohne weiterhin stark steigende Rechenleistungen gäbe es keine erfolgreiche Digitalisierung.

Zeiss hat für die EUV-Lithographie-Maschine, die weltweit nur der strategische Zeiss-Partner ASML zusammenbauen kann, ein optisches System geschaffen, das aus Spiegeln aufgebaut ist, die im Vakuum hochpräzise gehalten werden. Das System musste komplett neu entwickelt werden, weil herkömmliche Linsensysteme und sogar Luft EUV-Licht absorbieren. „Würde ein Laserstrahl über einen dieser EUV-Spiegel umgelenkt und auf den Mond gerichtet, könnte man damit einen Golfball auf der Mondoberfläche treffen“, erläuterte Lamprecht der Bundeskanzlerin einen Vergleich, die einen EUV-Spiegel persönlich in Augenschein nahm. Die Präsentation veranschaulichte die Belichtung eines Mikrochips mit EUV-Licht, die Meilensteine der Miniaturisierung sowie die Auswirkung der Technologie auf Rechenleistung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz.