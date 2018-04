Ein roter Mercedes SLK ist am Mittwochvormittag an der linken Fahrzeugseite mutwillig so stark zerkratzt worden, dass der angerichtete Sachschaden auf rund 4000 Euro geschätzt wurde. Der Mercedes stand zwischen 7.30 und 10.30 Uhr vor einem Gebäude im Zeppelinweg auf den dortigen Stellplätzen.