Meeting zweier Legenden

Die Veranstaltungsreihe Jazz im Rathaus hat am kommenden Dienstag, 2. Oktober, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) hohen Besuch im Bürgersaal: Der britische Jazzkeyboarder Brian Auger hat nicht nur seine Band Oblivion Express dabei, sondern auch den schottischen Ex-Santana-Sänger Alex Ligertwood.

Es gibt wohl kaum einen Musiker, der solche Spuren in der populären Musik hinterlassen hat wie Brian Auger. Einst preisgekröntes Wunderkind am Jazz-Piano und Ikone im Swinging London der 1960er-Jahre, zählt Auger längst zu den profiliertesten Jazz-Fusion-Organisten der Gegenwart. Für seine Fans weltweit ist der einzigartige Sound, der seine Wurzeln im Jazz, Soul und Funk hat, ein unverkennbares Markenzeichen des berühmten Hammondvirtuosen.

Die Anthology-Tour „Back To The Beginning“ vereint über 50 Jahre von Auger‘s Grammy-gekröntem Schaffen. Dabei reicht die Programmauswahl von den bahnbrechenden Jazz-Fusion-Projekten aus den 1970ern bis zu den Aufnahmen aus dem aktuellen Album „Live in Los Angeles" mit Alex Ligertwood, auf den sich die Fans auf der Ostalb ebenfalls freuen dürfen.

Ligertwood‘s Stimme ist der ganzen Welt als Stimme von Santana bekannt. 16 Jahre tourte der schottische Sänger und Gitarrist mit Carlos Santana und prägte den Sound der berühmten Latin-Rock-Band maßgeblich.