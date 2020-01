Marco Frey wird Pfarrer in Oberkochen

Am Sonntag, 2. Februar, ist um 15 Uhr in der Versöhnungskirche die Investitur von Marco Frey. Er ist der neue Pfarrers der evangelischen Kirchengemeinde Oberkochen und tritt die Nachfolge von Ulrich Marstaller an, der im Herbst 2019 in den Ruhestand verabschiedet worden ist.

Der 53-jährige Frey wurde in Kaiserslautern geboren. In Tübingen, Heidelberg und Bern hat er Theologie studiert. Der Zeit als Vikar in Wüstenrot folgte 1997 die Ordination in Löwenstein. Nach einer ersten Pfarrerstelle in Trossingen kam Frey 2006 nach Aalen. Hier ist er Pfarrer im Gebiet Stadtkirche West und außerdem noch bis Ende Januar Bezirksjugendpfarrer.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Oberkochen“, sagt der Seelsorger im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Er will den christlichen Glauben zeitgemäß vermitteln und wünscht sich, dass die Welt Stück für Stück heiler, besser und gerechter wird. Dabei sei Jesus Christus ein großes Vorbild.

Frey hat schon viele Kontakte nach Oberkochen geknüpft und wird auch ins dortige Pfarrhaus einziehen. Die rund 2000 evangelischen Christen in der Stadt am Kocher sollen in der Kirche eine Heimat. finden. Um dies zu erreichen ist es seiner Meinung nach notwendig, die Tradition zu bewahren, aber auch neue Wege zu gehen. Welche das sind verrät Frey noch nicht, denn erst will er die Gemeinde und die Menschen in Oberkochen näher kennenlernen.

Beim Gottesdienst am Sonntag wird Dekan Ralf Drescher die Amtseinsetzung vornehmen. Die Predigt hält Pfarrer Marco Frey. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Stehempfang.