Marco Frey wird Pfarrer in Oberkochen

Das Besetzungsgremium der evangelischen Kirchengemeinde Oberkochen hat Pfarrer Marco Frey zum neuen Pfarrer auf der Pfarrstelle Oberkochen gewählt. Er wird damit die Nachfolge von Pfarrer Ulrich Marstaller antreten, der zum 1. Oktober in den Ruhestand tritt.

Marco Frey ist 53 Jahre alt und war nach seinem Theologiestudium und dem Vorbereitungsdienst in Wüstenrot zunächst Pfarrer in Trossingen und seit 2006 Pfarrer in Aalen. Dort versah er seinen Dienst zunächst an der Markuskirche und jetzt auf der Pfarrstelle Aalen Stadtkirche West. Daneben ist er seit 2012 Bezirksjugendpfarrer.

Die Evangelische Kirchengemeinde freut sich sehr, dass mit dem erfahrenen Theologen und Seelsorger die geschäftsführende Pfarrstelle nach voraussichtlich nur relativ kurzer Vakatur wieder besetzt werden kann. Der genaue Termin des Amtsantritts und der Investitur muss allerdings noch mit den beteiligten Stellen abgestimmt werden.