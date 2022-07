Leitz Oberkochen: Hier wird Nachhaltigkeit gelebt

Kultur und Werte des Familienunternehmens Leitz und seiner Schwesterunternehmen Boehlerit und Bilz sind über Generationen von langfristigem Denken und nachhaltigem Handeln geprägt. Es gehört zum Selbstverständnis der Firmengruppe, dass die Unternehmen Teil der Gesellschaft sind und die damit verbundene Verantwortung aktiv wahrnehmen. Für den Weltmarktführer ist es stets der Anspruch, Ökologie und Ökonomie bei bester Bearbeitungsqualität zu vereinen und nachhaltige Trends zu setzen.

Mit der globalen Initiative „WeCare“ wurden die weltweiten und teils seit Jahrzehnten existierenden Aktivitäten der Firmengruppe in den Bereichen Gesellschaft, Soziales und Kultur sowie Arten-, Natur- und Umweltschutz zusammengefasst. Wichtig ist dabei, dass die Stärken und das Engagement aller beteiligten Unternehmen und Mitarbeitenden gebündelt werden, um so das bestmögliche Ergebnis in Sachen Nachhaltigkeit zu erreichen. Dadurch sollen gerade auch kleinere, lokale Aktionen Unterstützung erhalten, denn die regionalen Wurzeln liegen dem in vierter und fünfter Generation global agierenden Familienunternehmen am Herzen.

So gingen vor Kurzem, nach zwei Wochen im Zeichen der Nachhaltigkeit, die ersten „WeCare“-Aktionswochen zu Ende. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Firmen haben weltweit an rund 110 Projekten gearbeitet. In 31 Ländern wurden durch 1500 Mitarbeitende mehr als 2600 freiwillige Stunden im Dienst der guten Sache geleistet. So wurden weltweit etwa über 6000 Bäume gepflanzt, über 3500 Kilogramm Müll gesammelt oder aus Gewässern gefischt und 1400 Kilogramm Kleidung an gemeinnützige Organisationen gespendet. Fast 500 gebaute Nistkästen und 20 Bienenvölker sind weitere Projekte der Initiative. Darüber hinaus ist es den Beteiligten gelungen, ein Spendenvolumen von 40 000 Euro zu generieren, mit denen lokale, überregionale sowie karitative Organisationen unterstützt werden.

Die Gesellschafterinnen und die Geschäftsführungen der drei Schwesterkonzerne waren überwältigt von der Resonanz auf die ersten „WeCare“-Aktionswochen. Cornelia Brucklacher, Vorsitzende der Aufsichtsgremien und Gesellschafterin, fasst ihr Selbstverständnis als Unternehmerin und die Begeisterung für „WeCare“ zusammen: „Wir fühlen uns als Familienunternehmen für die nachhaltige Entwicklung unseres Umfelds mitverantwortlich und bringen dies schon seit Generationen mit zahlreichen Aktivitäten rund um den Globus zum Ausdruck. Nachhaltigkeit ist ein Kernbestandteil unserer gelebten Unternehmensphilosophie. Die hohe, freiwillige Teilnehmerzahl an unseren ersten Aktionswochen und die Ergebnisse erfüllen mich mit besonderem Stolz.“