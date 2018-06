Leitz mit dem Red Dot Award ausgezeichnet

Der Oberkochener Werkzeughersteller Leitz ist mit dem Red Dot Award in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet worden. Die Jury prämierte das neue „ProfilCut Q Profilwerkzeugsystem“. Dessen spezielle Aluminium-Bauweise spare gegenüber herkömmlichen Tragkörpern aus Stahl massiv an Gewicht ein und lasse das Werkzeugsystem mit geringeren Schwingungen arbeiten, so Leitz in einer Mitteilung. Der Red Dot Award wird vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen vergeben und zählt zu einem der weltweit größten Wettbewerbe seiner Art.