Leitz ist stolz auf seine treuen Mitarbeiter

Bei der traditionellen Leitz-Jubilar- und Rentnerfeier am Stammsitz in Oberkochen sind 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für insgesamt 945 Jahre Arbeitserfahrung und ihre Betriebstreue an den Standorten Oberkochen, Unterschneidheim und Neresheim geehrt worden. Im Rahmen der Feier wurden zudem zehn Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Ein Fest zu Ehren verdienter und langjähriger Mitarbeiter – das ist bei Leitz seit Jahrzehnten zu einer schönen Tradition gereift. Das Unternehmen bringt damit seine große Dankbarkeit an die loyale Belegschaft zum Ausdruck. Cornelia Brucklacher, Gesellschafterin und Beiratsvorsitzende, sowie Jürgen Köppel, Sprecher der Leitz-Geschäftsführung, begrüßten die Ehrengäste und ihre Angehörigen. Als Zeichen für die tiefe Verwurzelung des Unternehmens in der Region waren Richard Burger und Hermann Geiger als Vertreter der Stadt Oberkochen und der Gemeinde Unterschneidheim zu Gast.

Leitz weiß um die Leistung und das Engagement seiner langjährigen Mitarbeiter. Deshalb standen sie an diesem besonderen Abend wieder im Mittelpunkt. „Sie sind das Fundament für unseren weltweiten Erfolg.“ betonte Jürgen Köppel in seiner Rede. Er führte weiter aus: „Nur zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden, was wir in den vergangenen Monaten alle gemeinsam erfolgreich unter Beweis stellten.“

Cornelia Brucklacher hob in ihrer Ansprache hervor, „dass eine erfahrene Belegschaft ein entscheidender Garant für die erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens“ sei. Für sie war es ein Fest, das auch von Trauer begleitet wurde. Die Jubilar- und Rentnerfeier in diesem Jahr war die erste ohne ihre Mutter Monika Brucklacher. Auch für die vor Kurzem verstorbene Gesellschafterin in vierter Generation war es immer ein persönliches Anliegen, mit ihrer Anwesenheit bei dieser Feier ihren Dank und ihre Wertschätzung gegenüber der Belegschaft zum Ausdruck zu bringen. Cornelia Brucklacher freut sich aber, diese Tradition auch zukünftig weiterzuleben. Es war ein kurzweiliger Abend, der mit verschiedenen Reden und Grußworten, persönlichen Anekdoten, Rückblicken sowie Bildern zu den Jubilaren und Rentnern in der Übergabe der Auszeichnungen einen seiner Höhepunkte fand. Es wurde gemeinsam viel gelacht und interessante Geschichten ausgetauscht. Das familiäre Zusammensein bei gutem Essen rundete den gelungenen Abend ab.

Für die längste Betriebszugehörigkeit wurde Georg Ehresmann ausgezeichnet. Beeindruckende 50 Jahre arbeitet der gelernte Zerspanungsmechaniker bereits bei Leitz in Oberkochen. Begonnen hat er als Jugendlicher mit seiner Ausbildung im Alter von 15 Jahren. Damit verkörpert Ehresmann genau das, worauf Leitz als Familienunternehmen so stolz ist – zufriedene, loyale und gut ausgebildete Mitarbeiter, die mit viel Engagement und Einsatz zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Die Jubilar- und Rentnerfeier gehört bei Leitz zu den wichtigsten Terminen im Jahreskalender. Nicht nur, um Danke zu sagen, sondern auch um die Gelegenheit zu nutzen, wichtige Werte des Familienunternehmens aktiv zu leben: die Nähe zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der kollegiale Austausch untereinander.

Gegründet 1876 in Oberkochen ist die Leitz-Gruppe der weltweit führende Hersteller von Werkzeugen zur professionellen zerspanenden Bearbeitung von Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Verbund-Materialien und NE-Metallen. Das Produktspektrum umfasst das gesamte Sortiment an maschinengetriebenen Präzisionswerkzeugen. In einem vollständigen Paket an Beratungs- und Servicedienstleistungen geben die rund 3000 Leitz-Mitarbeiter ihre ganze Erfahrung im Umgang mit Zerspanungswerkzeugen an die Kunden weiter und verwirklichen so täglich die Ideale vom kompletten Problemlöser und produzierenden Dienstleister. Leitz-Produkte kommen in über 150 Ländern der Erde zum Einsatz. Mit sieben Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika, Vertriebsgesellschaften und -büros in 38 Ländern, einem Netz von über 100 Servicestationen mit Schnellfertigungen sowie Vertriebspartnern ist Leitz auf allen Kontinenten vertreten.

Die Leitz-Jubilare 2022

50 Jahre Betriebszugehörigkeit: Georg Ehresmann.

45 Jahre Betriebszugehörigkeit: Anton Balle, Josef Feldmeyer, Karl Holzinger, Josef Nagler, Thomas Röhrer, Martin Schimmele, Sonja Schmadlak.

40 Jahre Betriebszugehörigkeit: Klaus Grimmeißen, Bernd Kaiserauer, Karl-Heinz Kellner, Martin Kienle, Werner Müller, Petra Rodeck, Anton Schiferle, Regina Utz.

25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Selim Ambar, Sven Barthelmeß, Yasar Demirci, Markus Frick, Robert Illg, Andrej Usolzev.

Zehn Jahre Betriebszugehörigkeit: Irma Bauer, Luitgard Braun, Katharina Gantner, Kevin Gottwaldt, Nora Hofmann, Lena Keil, Robert Lukassen, Christian Müller, Jessica Vandelli, Anja Werz, Sebastian Zeller.

In den Ruhestand verabschiedet werden: Valentina Abanin, Viktor Abanin, Martina Kuklinski, Mira Lepan, Walter Münch, Berthold Neukamm, Helmut Röhrer, Hans Rollbühler, Johannes Sing, Peter Tuscher.