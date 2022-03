Lehrer, wie schlimm sind sie wirklich? Mit dieser Frage hat sich eine Achtklässlerin des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums auseinandergesetzt.

Heutzutage höre ich von meinen Mitschülern oft, wie schrecklich jener Lehrer ist und wie nervig der da. Doch aus ganz passivem Blickwinkel, sind Sie das denn? Ich habe mich informiert und bin auf einige interessante Dinge gestoßen. Oft gibt es Kritik an Lehrerinnen und Lehrern gerade von Schülern. Und viele Eltern machen daraufhin den Lehrkräften das Leben schwer. Doch stimmt es, dass jene Lehrer kein wirkliches Interesse an der Bildung der Schüler haben? Stimmt es, dass es ihnen egal ist wer Ihre Schüler sind?

Dass, was ich herausgefunden habe, könnte einige meiner Mitschüler faszinieren. Ich rede jedoch nur aus der Erfahrung die ich am Ernst-Abbe-Gymnasium gesammelt habe und nicht für den Rest der Welt. Ich kann euch erzählen, dass entgegen vieler Meinungen die meisten Lehrer sich sehr über die Bildung ihrer Schüler sorgen. Desweitern muss ich jedoch bestätigen, dass Lehrkräfte sehr wohl Favoriten haben, denn sie sind ja auch nur Menschen, die versuchen zu helfen. Oft sieht man es nicht, aber wenn eine gewisse Bindung da ist bemerkt man, dass auch, wenn einige streng sind, ihre Absicht doch nur die beste ist.

Ich persönlich kann sagen, dass, wenn man sich in die Lage der Lehrkräfte versetzt, man sie doch verstehen kann. Was nicht heißt, dass alle Lehrer so „ideal“ sind. Es gibt auch einige Lehrer, die etwas gegen das Schulsystem haben.

Fazit: Viele Lehrer zeigen es möglicherweise nicht klar, aber sie sind auch nur Menschen, denen man das Leben nicht noch anstrengender machen sollte.