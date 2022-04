Landesjazzpreis geht an Jakob Manz

Der baden-württembergische Landesjazzpreis 2022 geht an den Saxofonisten Jakob Manz. Vor ziemlich genau drei Jahren, im April 2019, hatte Manz den mit 5000 Euro dotierten Förderpreis der Familie-Brucklacher-Stiftung Oberkochen erhalten.

Am Freitag, 30. September, spielt im Rahmen des heuer in Schwäbisch Hall durchgeführten Landesjazzfestivals der frisch gebackene Landesjazzpreisträger Jakob Manz mit Johanna Summer (Piano) im Duo. Der 20-jährige Saxofonist und Komponist Jakob Manz, Musiker aus Dettingen, erhält, wie am 18. März das Kunstministerium mitteilte, den mit 15 000 Euro dotierten Preis. Dieser wird ihm offiziell am 23. Oktober im Theaterhaus Stuttgart verliehen.

Kunststaatssekretärin Petra Olschowski ließ verlauten: „Wer Jakob Manz auf der Bühne erlebt, ist fasziniert von seiner Energie und Spielfreude. Er begeistert durch eine erstaunliche Musikalität, hat einen besonderen, klaren Ton und beherrscht mit beeindruckender Gelassenheit das volle Spektrum seines Instruments. Durch seine intensive Konzerttätigkeit, auch außerhalb Europas, kann er bereits auf außergewöhnlich vielfältige Erfahrungen zurückblicken.“