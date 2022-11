Krankenpflege- und Diakonieförderverein ist mit viel Herzblut bei der Sache

Der evangelische Krankenpflege- und Diakonieförderverein Oberkochen hat seine Mitgliederversammlung nach langer Corona-Pause wieder in Präsenz abgehalten. Die Freude darüber war groß, und Dorothee Kübler konnte zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen.

Im ersten Teil berichtete Nadine Treff, Krankenschwester und Pflegewissenschaftlerin (MA) der Samariterstiftung Nürtingen, über ein Projekt zum Thema: „Palliativversorgung – wie kann sie die Lebenssituation in schwierigen Lebenssituationen stärken?“. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit verschiedener Altenhilfeeinrichtungen der Samariterstiftung im Ostalbkreis sowie der Diakonie-Sozialstation mit Blick auf die palliative Versorgung in der stationären Altenhilfe für Bewohnerinnen und deren Angehörige durchgeführt. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem mehr Lebensqualität als Lebensverlängerung sowie eine integrierte Trauerbegleitung für die Bewohner und deren Angehörige. Es folgte ein reger Austausch.

In einem zweiten Teil fanden unter anderem Wahlen zum Vorstand statt. Die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Mitglieder wurden für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Lebendige Eindrücke und Berichte der diakonischen Dienste Oberkochens, die unter erschwerten Corona-Bedingungen ihre tägliche Arbeit mit viel Herzblut und großem Engagement ausgeführt hätten, machten deutlich, wie notwendig die Solidargemeinschaft und Unterstützung des KPV für diese Dienste sei. Nicht zuletzt werde das sogenannte Seelsorgemodul (Extra-Minuten für Gespräche) der Pflegekräfte vom Verein finanziert.

Der Verein freut sich sehr über Nachwuchs – jeder sei willkommen und wichtig. (Jahresbeitrag 13 Euro, gerne auch mehr) Die Aufgaben werden nicht kleiner. Informationen gibt es im Evangelischen Pfarramt und bei Dorothee Kübler.