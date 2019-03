Kommt Helena (14) aus Oberkochen bei „The Voice Kids“ weiter?

Dass sie einmal auf der Bühne von „The Voice Kids“ steht und vor den Stars Mark Forster, Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloss und der Band The BossHoss ihr Talent beweisen darf, hätte sich Helena Gadek nicht vorstellen können. Doch ihr Traum wurde Wirklichkeit. Unter 18 000 Bewerbern im Alter von acht bis 14 Jahren hat es die 14-Jährige aus Oberkochen in die Blind Auditions der Castingshow geschafft und ist am Sonntagabend auf Sat1 zu sehen.

Welchen Song Helena in der Sendung performt und ob letztlich der Buzzer ertönt und sich einer aus der Prominenten-Jury umdreht oder sie sich gleich in die Herzen mehrerer Juroren singt, muss noch geheim bleiben. Fest steht allerdings, dass etliche Fans von „The Voice Kids“ aus dem Ostalbkreis am Sonntagabend vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken werden.

Die Werbetrommel hat die stolze Mutter der 14-Jährigen,Katharina Gadek. bereits kräftig auf Facebook gerührt. In der Gruppe „Du weißt, dass du als Aalen bist“ kündigte sie den Ausstrahlungstermin bereits Tage vorher an und stieß damit auf große positive Resonanz.

Darauf, sich selbst bei ihrem Auftritt im Fernsehen zu sehen, ist auch die 14-Jährige mega gespannt und ein wenig aufgeregt. Allerdings nicht so aufgeregt, wie bei der Aufzeichnung der Musiksendung im November vergangenen Jahres. Trotz mehrfacher Proben auf der großen Bühne von „The Voice Kids“ sei es schon etwas anderes gewesen, vor der Prominenten-Jury zu singen, die mit dem Rücken zu einem sitzt und die man nur mit seiner Stimme überzeugen kann. „Bereits auf dem Weg auf die Bühne habe ich alles ausgeblendet“, erinnert sich Helena. Erst als ihr Auftritt vorbei gewesen sei, habe sie alles um sich herum realisiert.

Hinter den Kulissen mitgefiebert und mitgezittert

Zu den Blind Auditions begleitet wurde die 14-Jährige von ihrer Mutter, ihren beiden Geschwistern, den dreijährigen Zwillingen Mati und Aniela, ihrer 17-jährigen Cousine Nadia und von ihrem 14-jährigen Freund Chris Daneker, die Backstage mitzitterten und mitfieberten Gemeinsam schauen sie sich auch die Sendung am Sonntag an. Mit dem Bonus, im Vorfeld zu wissen, ob es für Helena weitergeht oder nicht.

Einer, der leider nicht bei den Blind Auditions dabei sein konnte, ist der Vater der 14-Jährigen, der im Juli 2017 verstorben ist. „Er war mein größter Fan“, sagt Helena, die mit ihrer Familie vor zweieinhalb Jahren von Maubach bei Backnang nach Oberkochen gezogen ist und hier seither das Ernst-Abbe-Gymnasium besucht. Gemeinsam mit ihrem Vater, der leidenschaftlich Gitarre spielte und auch hobbymäßig gesunden hat, habe sie immer die Sendung „The Voice Kids“ angeschaut. „Da musst du mal mitmachen und allen zeigen, was du kannst“, seien immer seine Worte gewesen.

Als Kind wollte ich immer berühmt werden. Helena Gadek

„Da ich mir allerdings unsicher war, ob ich das Zeug dazu habe, habe ich mich davor gedrückt“ sagt Helena, die seit fast fünf Jahren Cello spielt und seit vier Jahren Gesangsunterricht nimmt. Seit dem Umzug auf die Ostalb geht sie beiden Leidenschaften an der städtischen Musikschule Oberkochen und an der städtischen Musikschule in Aalen nach. In letzterer arbeite sie seither fleißig an ihrer Stimme.

Anfang vergangenen Jahres konnte ihre Mutter sie doch dazu bewegen, über ihren Schatten zu springen. Mit dem Einverständnis ihrer Tochter schickte Katharina Gadek, die Klavier und Saxofon spielt, die Onlinebewerbung ab. Mit Erfolg. Daraufhin wurde Helena, die, bis sie acht Jahre alt war, in Polen lebte, zu einem ersten Casting nach Stuttgart eingeladen. Hier beeindruckte sie die Jury, bestehend aus Gesangs- und Musiklehrern, mit ihrer Stimme, bekam allerdings auch den Hinweis mit, mehr auf ihre Dynamik zu achten und selbstbewusster aufzutreten.

Mit diesen Tipps im Gepäck schaffte Helena auch die Hürde des zweiten Castings, das in Berlin stattfand, und qualifizierte sich für die Blind Auditions. Ob sie der Moderator der Sendung, Thore Schölermann, persönlich oder per Telefon überrascht und sie dazu eingeladen hat, werden die Zuschauer am Sonntagabend sehen.

Seit Helena denken kann, ist Singen ihre Leidenschaft. Bereits als kleines Mädchen habe sie in Polen an verschiedenen Meisterschaften teilgenommen und sich auch in Deutschland bei Wettbewerben der Konkurrenz gestellt. Auftritte bestreite sie auch regelmäßig bei Veranstaltungen der städtischen Musikschulen Oberkochen und Aalen und mit ihrer Bigband des Ernst-Abbe-Gymnasiums, in der sie Cello spielt und als Gesangsolistin auftritt.

Statt Gesangskarriere lieber Jura oder Architektur

„Als Kind wollte ich immer berühmt werden“, sagt Helena, deren große Vorbilder Beyoncé, Christina Aguilera und Aretha Franklin sind. „Heute reicht es mir, meine Freunde und meine Familie mit dem Singen glücklich zu machen.“ Die große Gesangskarriere strebt der Teenager nicht mehr an. Vielmehr möchte Helena einen „normalen“ Beruf ergreifen, der auch noch Zeit fürs Privatleben lässt. Hoch im Kurs stünden nach dem Schulabschluss derzeit ein Studium in Jura oder Architektur.

„Zu erleben, dass ich bei den Blind Auditions dabei bin, hätte meinen Vater mit Stolz erfüllt“, sagt Helena. Mit dem Auftritt, bei dem er stets in Gedanken bei ihr war, habe sie nicht nur sich, sondern auch ihm einen großen Traum erfüllt. Und allein deshalb habe es sich gelohnt, sich zu bewerben.