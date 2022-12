Kolpingsfamilie ehrt viele treue Mitglieder

Die Kolpingsfamilie Oberkochen hat den Kolping-Gedenktag begangen.

Bei einem Gottesdienst in der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche wurde nicht nur der Person, sondern auch des Lebenswerks des großen Sozialreformers des 19. Jahrhunderts gedacht. Pfarrer Andreas Macho hob die zeitlose Idee Adolph Kolpings hervor, dort Hilfe zu geben, wo sie gebraucht werde. Dies sei in der heutigen Zeit aktueller denn je.

Bei einem Empfang in der Kolpinghütte konnte eine Vielzahl an Jubilaren geehrt werden. Durch die pandemiebedingte Pause stand eine Vielzahl an Ehrungen an.

Die Ehrungen

Besondere Ehre wurde Hans Neuhäuser für seine 70-jährige Mitgliedschaft im Kolpingwerk zuteil.

Für 65 Jahre konnten Bruno Kieninger, Lothar Sing und Anton Weber geehrt werden.

Weitere Jubilare erhielten Ehrennadeln: für 60 Jahre Egon Maier und Wolfgang Wagner; für 50 Jahre Gebhard Schmid, Emil Ebner, Joachim Glaser, Franz Wingert und Josef Gutknecht; für 40 Jahre Wolfgang Balle, Roland Betzler, Andrea Betzler, Bernhard Brunnhuber, Wolfgang Gold, Martin Grünbaum, Beate Haas, Petra Hausmann, Rainer Hausmann, Walter Hausmann, Andreas Holz, Peter Holz, Barbara Hug, Siegfried Jaumann, Rainer Kaufmann, Norbert Nagel, Hubert Starz, Hedwig Starz, Marion Struppe, Stefan Trittenbach, Wolfgang Weber, Martin Weber, Hermann Weller, Marcus Winter, Sabine Waschek, Michael Tritschler, Markus Kieninger, Andreas Kieninger, Matthias Balle, Gerhard Bürgel und Edwin Winter; für 25 Jahre Veronika Borys, Susanne Nusser, Jutta Solterer und Claudia Wötzel.

Begegnung ist wichtig

Vorsitzender Anton Balle blickte in seiner Ansprache auf die Entwicklung in den letzten beiden Jahren zurück, unter der eine Gruppierung wie die Kolpingsfamilie, in der Begegnung und Gemeinschaftssinn einen hohen Stellenwert hätten, gelitten habe. Hoffnungsfroh zeigte er sich, dass ein Neubeginn der gemeinsamen Aktivitäten wieder möglich sei und sich viele Mitglieder wieder engagiert zeigten.

Joachim Hug am Keyboard begleitete die adventlich Feier mit dem Lied „Wir sind Kolping – Menschen dieser Zeit“.