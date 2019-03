Klingbeil nimmt Unionspolitiker ins Visier

Als ein engagierter Redner, der kein Blatt vor den Mund nimmt, hat sich der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil beim politischen Aschermittwoch im voll besetzten Mühlensaal in Oberkochen präsentiert. Er forderte vehement die Einführung der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung und sagte „Wir kümmern uns um die Menschen, das ist wichtig“.

Zunächst nahm Klingbeil einige Unionspolitiker scharf ins politische Visier. Ein Jahr Große Koalition habe sich manchmal angefühlt wie Karneval. So verkörpere Horst Seehofer mit seiner vom Zaun gebrochenen Asyldebatte den Irrsinn. Klingbeil:“ Nicht die Migration ist die Mutter aller Probleme, sondern die Mutter von Horst Seehofer“.

Kritik übte der SPD-Generalsekretär auch an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die sich bei der 135 Millionen Euro teuren Sanierung des Schulungsschiffes Gorch Fock gewaltig verkalkuliert habe und auch ansonsten einfach keinen guten Job mache. Sie habe zwar viel angeschoben, aber nichts zu Ende gebracht. Untätigkeit warf der Politiker der CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek vor.

Die SPD stehe für einen neuen Sozialstaat, sagte Klingbeil. Der Staat sei für die Menschen da und nicht umgekehrt. Das von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil entwickelte Konzept für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung nach 35 Versicherungsjahren sei wegweisend. Davon profitierten drei bis vier Millionen Menschen bei Kosten von fünf bis sechs Milliarden Euro pro Jahr. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer habe dazu lange geschwiegen und dann das Konzept wegen der fehlenden Bedürftigkeitsprüfung abgelehnt. Klingbeil zeigte kein Verständnis dafür, dass die Union die Kosten der Grundrente kritisiere, aber anderseits den Solidaritätszuschlag auch für Superreiche abschaffen wolle. Dies koste den Staat zehn bis zwölf Milliarden pro Jahr.

Als weitere wichtige Punkte im Sozialkonzept der SPD nannte Klingbeil die Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und das gesetzlich verankerte Recht auf Heimarbeit an zwei Tagen in der Woche.

Auch der Klimaschutz liege den Sozialdemokraten sehr am Herzen, unterstrich Klingbeil. „Ich will raus aus der Kohle, es ist mir aber nicht egal was mit den 20 000 Menschen in der Lausitz passiert“, sagte der Politiker. Die Automobilindustrie müsse beim Thema Klimaschutz endlich in die Pötte kommen.

Klingbeil will Menschen zusammenführen

Klingbeil forderte mehr Selbstbewusstsein von seiner Partei. Niemand solle die SPD tot reden, man habe noch viel vor. Die Menschen zusammenzuführen und sie in Zeiten der Digitalisierung nicht alleine zu lassen, sei eine wichtige Aufgabe.

Im Hinblick auf die Europawahl machte er deutlich, dass man Europa nicht den Rechtspopulisten überlassen dürfe. Mit Katarina Barley habe die SPD eine hervorragende Spitzenkandidatin. „Wir müssen um den Zusammenhalt und den Fortschritt in Europa kämpfen“, betonte Klingbeil.

Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im Ostalbkreis, Sonja Elser, hob in ihrem Grußwort die große Bedeutung der Gleichberechtigung von Frau und Mann in Politik und Gesellschaft hervor. Dafür gelte es entschlossen einzutreten. „Lars, es war grandios, du darfst wieder kommen“, lautete der Kommentar des Oberkochener SPD-Vorsitzenden, Richard Burger, zur Rede von Klingbeil. Der politische Aschermittwoch wurde von Reinhold Hirth, Simon Hirth und Volker Held musikalisch umrahmt.