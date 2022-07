Klassik, Klamauk, Gehirnwäsche und Open Air in Oberkochen

Am 19. Juli startet die Kulturreihe Oberkochen dell´Arte ins Programm des zweiten Halbjahrs. Zum Auftakt kommt das Fink Körner Duo mit dem Aalener Hansjörg Fink ins Oberkochener Rathaus.

Das jährliche Open-air-Konzert auf dem Eugen-Bolz-Platz gehört zwar nicht in die Kulturreihe, hat sich aber als fester Bestandteil beliebter Veranstaltungen in Oberkochen etabliert. Mit Jersey kommt am Freitag, 22. Juli, eine Aalener Band, die ihr Publikum mit Songs des legendären Bruce Springsteen in Ekstase bringt. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Programm bis Dezember: Dienstag, 19. Juli, 20 Uhr, Foyer im Rathaus: Fink Körner Duo mit „The Art of Duo“; Freitag, 22. Juli, 21, Uhr, Eugen-Bolz-Platz (Eintritt frei): Jersey, „Songs of Bruce Springsteen“; Donnerstag, 22. September, 20 Uhr, Bürgersaal im Rathaus: Schöne Mannheims, „Best of: Das Schönste der Schönen“; Donnerstag, 13. Oktober, 20 Uhr, Bürgersaal: Allotria Jazzband, „Jazz im Rathaus“; Donnerstag, 10. November, 20 Uhr, Bürgersaal: Alexander Schiele „Gehirnwäsche“; Donnerstag, 8. Dezember, 20 Uhr, Versöhnungskirche: Klavierduo Stenzl „Nostalgie – Exzentrik – Märchen“.