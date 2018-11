Kirchengemeinde sagt ein herzliches Dankeschön

In der Oberkochener Versöhnungskirche haben Pfarrerin Susanne Schaaf-Bosch und Pfarrer Ulrich Marstaller eine große Zahl von langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der evangelischen Kirchengemeinde zum Ehrenamts-und Dankeschöntag begrüßt. Nach einem festlichen Gottesdienst unter Mitwirkung von Veeh-Harfen-Spielern und einem anschließenden Sektempfang im Foyer waren alle Gäste zum Mittagessen in den Christian-Hornberger-Saal eingeladen. Der Nachmittag wurde dann musikalisch durch das Flötenensemble unter der Leitung von Ruth Koch gestaltet. Ilse Schreiber begeisterte durch ihre Gedichtvorträge und Georg Stark verzauberte das Publikum mit seinem Ausflug in die Welt der Magie. Gerd Reisinger übernahm als Vorsitzender des Kirchengemeinderates die offizielle Ehrung. Er betonte den Wortlaut der Urkunde, wonach sich der Kirchengemeinderat für die langjährige, zuverlässige, vertrauensvolle und verantwortliche Mitarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Oberkochen bedankt. Jede und jeder habe mit seinem Engagement und mit seinen Begabungen das Leben und die Gemeinschaft der Kirchengemeinde auf vielfältige Weise bereichert. Foto: privat