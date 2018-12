Jazz Lights: Vorverkauf ab Montag

Das 29. Internationale Jazz-Festival Jazz Lights in Oberkochen findet vom 28. März bis zum 7. April statt. Die Besucher erwartet ein bunter Strauß aus kulturellen und musikalischen Highlights. Der Online-Vorverkauf für die beiden Haupt-Acts startet am Montag, 17. Dezember.

Die Veranstalter haben es sich mit der Auswahl der Bands und Akteure nicht leichtgemacht. Zahlreiche Bewerbungen und Anfragen internationaler Künstler und Bands wurden mit Sorgfalt bewertet und ausgewählt. Das Ergebnis: internationale Top-Acts wie die Fusion-Jazz-Formation Incognito aus London (5. April) oder der weltweit gefeierte Star-Bariton Thomas Quasthoff mit seiner hochkarätig besetzten Band (6. April) werden an zwei Veranstaltungsabenden ihre aktuellen Studioalben in der Carl-Zeiss-Kulturkantine vorstellen.

Traditionell präsentieren die Jazz Lights unter dem Label „Moovin’ and Groovin’ - Siggi Schwarz presents“ in Königsbronn auch im kommenden Jahr ein absolutes Hörerlebnis. Der Heidenheimer Spitzen-Gitarrist mit seinen Kontakten zu zahlreichen Stars der internationalen Rock- und Blues-Szene wird erneut alles daran setzen, der Hammerschmiede den Blues einzuhauchen. Mit dem geplanten „Tribute to Woodstock“ wird er den Fans des Classic-Rock und des Blues-Genres mit Sicherheit etwas Außergewöhnliches bieten.

Weiter wartet das kommende Jazz-Lights-Programm mit weiteren interessanten Veranstaltungen auf. Das Percussion-Ensemble der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, die TalkingDrums, präsentieren Rhythmen aus aller Welt auf Schloss Kapfenburg in Lauchheim. Im Leitz-Service- und Training-Center in Neresheim gibt sich Pim Toscani mit seinen Jazz-All-Stars aus den Niederlanden zum Dixieland- und Swing-Frühschoppen ein Stelldichein. Abgerundet wird das Festival durch ein Gospelkonzert mit den Singing Gospel Sistas in der Evangelischen Kirche in Oberkochen.