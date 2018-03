Jazz Lights strahlen zum 28. Mal

In leicht vermindertem Umfang geht von Freitag, 9. März, bis Sonntag, 18. März, die 28. Auflage des internationalen Festivals Jazz Lights über die Bühne. Fünf Veranstaltungen stehen an zwei Wochenenden auf dem Programm.

Es sei der Kürze der Zeit geschuldet, dass etwa Auftritte im Heidenheimer Café Swing oder der Jazz-Lights-Samstag in diesem Jahr wegfallen, erklärt Jürgen Köppel, Sprecher der Geschäftsführung der Firma Leitz den etwas zurückgefahrenen Umfang. Bekanntlich ist die 28. Auflage die erste nach dem Bruch zwischen der Firma Leitz und der Oberkochener Stadtverwaltung, die das Jazzfest bisher gemeinsam organisiert haben. Das Fest soll aber in Zukunft wieder „etwas größer werden“, so Köppel, der gemeinsam mit Cornelia Brucklacher, der Tochter des im Herbst 2016 verstorbenen Leitz-Chefs und Jazz-Lights-Machers Dieter Brucklacher, das Programm vorstellte.

Reich an Höhepunkten

Trotzdem ist auch die aktuelle Ausgabe des Festivals nicht arm an Höhepunkten. Und einen davon bekommen die Jazz- und Bluesfans gleich zum Auftakt serviert. In der seit drei Jahren bestehenden Reihe „Presented by Siggi Schwarz“ kommt zum Festivalauftakt am 9. März ein wahrer Hochkaräter in die Königsbronner Hammerschmiede. Leo Lyons, Mitbegründer der Band Ten Years After und damit Woodstock-Veteran, bringt mit seiner Band Hundred Seventy Split waschechten Bluesrock zum Jazzfestival. „Lyons sieht fast aus wie damals“, sagt lachend Siggi Schwarz, der die Band schon einmal nach Heidenheim geholt hat und auch den Auftritt in Oberkochen in die Wege geleitet hat. Die Band kommt außerhalb ihres Tournee-Programms und absolviert exklusiv zwei Auftritte in Europa – in Paris und in Oberkochen. Mit dabei: Leo Lyons (Bass), Joe Gooch (Gitarre) und Damon Sawyer (Schlagzeug).

Der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz wird einen Tag später – nur wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag – den Teilnehmern eines Workshops die Kunst der Improvisation beibringen, die er sich in den vielen Jahren im Showbusiness angeeignet hat. „Siggi Schwarz ist ein Held meiner Jugend“, outet sich Leitz-Sprecher Köppel und gibt sich damit als Scorpions- und Ufo-Fan zu erkennen. Für diesen Kurs ist eine Voranmeldung erforderlich.

Nächster Höhepunkt: Jazzma 2018 – Young Stage am Freitg, 16. März, auf Schloss Kapfenburg. Und da mussten die Veranstalter gar nicht in die Ferne schweifen, wie Erich Hacker, Direktor der Internationalen Musikschulakademie Schloss Kapfenburg, gerne gesteht. Der Waldstettener Dominik Englert, Bundespreisträger „Jugend musiziert“, wird, so Hacker, dem Publikum alles zeigen, „was man als Schlagwerker heute lernt“. Unterstützt wird Englert von der Band A Dangerous Pet mit Daniel Roncari (Saxofon), Apollonio Maiello (Klavier) und Jakob Obleser (Kontrabass). „Das wird spannend, aber auch gewöhnungsbedürftig“, wertet Hacker.

Und auch der Höhepunkt der Jazz Lights 2018 am Freitag, 16. März, in der Carl-Zeiss-Kulturkantine trägt regionale Züge. Axel Schlosser, Solotrompeter und Arrangeur der hr Bigband, kommt aus Oberkochen und ist, so Jürgen Köppel, „nicht nur in der Region eine Nummer“. Köppel zitiert den Saxofonisten Emil Mangelsdorff mit den Worten: „Ein Musiker, dem der Jazz in die Wiege gelegt sein muss.“ Topact aber ist das Dieter Ilg Trio, das die Oberkochener Tradition, Jazz mit Klassik zu kombinieren, fortsetzt. „B-A-C-H“ heißt die aktuelle CD, die das Trio – das im zweiten Teil mit Schlosser zum Quartett wird – in Oberkochen vorstellen wird. „Vollendeter Crossover“, so Köppel, „der die Brücke zwischen Jazz und Klassik schlägt.“

Den Abschluss des Festivals bildet ein Frühschoppen am Sonntag, 18. März, in der Leitz-Werkhalle mit der niederländischen Band Iris & Friends mit Dixieland und Swing.

Das Programm im Überblick

Freitag, 9. März, 20 Uhr, Hammerschmiede Königsbronn: Hundred Seventy Split.

Samstag, 10. März, 15 bis 17 Uhr, Präsentationszentrum Leitz Oberkochen: Gitarrenworkshop „The Art of Improvisation“ mit Siggi Schwarz. 19.30 Uhr, Schloss Kapfenburg: Jazzma - Young Stage mit Dominik Englert und A Dangerous Pet.

Freitag, 16. März, 19.30 Uhr, Carl-Zeiss-Kulturkantine Oberkochen: Dieter Ilg Trio B-A-C-H und Axel Schlosser.

Sonntag, 18. März, 11 Uhr, Werkhalle Leitz Oberkochen: Iris & Friends.