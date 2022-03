„Jazz Lights“ Oberkochen werden auf 2023 verschoben

Karteninhaber können die Originalkarten unter Angabe ihrer Bankdaten per Post an den Veranstalter „Jazz Lights GmbH, Leitzstraße 2, 73447 Oberkochen“ senden und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Der Veranstalter des internationalen Jazz-Festivals „Jazz Lights“ hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, die Jazz-Konzertreihe coronabedingt auf März 2023 zu verschieben.

Der Veranstalter des seit 1991 jährlich stattfindenden internationalen Jazzfestivals – die Firma Leitz aus Oberkochen – hat sich die Entscheidung mit einer erneuten Verschiebung der beliebten Jazz-Konzertreihe nicht leicht gemacht. Die augenblickliche Lage der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Unsicherheiten lassen nach Ansicht der Veranstalter ein Festival unter vertretbaren Rahmenbedingungen noch nicht wieder zu.

Die Verschiebung geschieht vor allem mit Blick auf den Schutz von Künstlern, Publikum und dem Organisationsteam, was absolute Priorität hat.

Die Verantwortlichen bedauern diesen Schritt sehr und stehen mit den Künstlern bereits in Kontakt, um in 2023 das Jazzfestival in gewohnter Vielfalt wieder zu veranstalten. Weitere Informationen rund um Termine, Künstler und Veranstaltungsorte werden zu gegebener Zeit über die bekannten Kanäle kommuniziert.

Seit über 30 Jahren veranstaltet Leitz das internationale Jazzfestival „Jazz Lights“ mit dem Ziel, Oberkochen und der Region ein Mehr an Attraktivität durch ein Stück zusätzliche Kultur zu verleihen. Zum einen werden regelmäßig national und international renommierte Künstler verpflichtet, zum anderen sehen die Veranstalter die Nachwuchsförderung als eine wesentliche Aufgabe des Festivals. Dargeboten wird Jazz der verschiedensten Stilrichtungen, wobei insbesondere Crossover-Konzerte bei den „Jazz Lights“ seit Jahren ihren festen Platz haben. Die Veranstaltungsorte sind in Oberkochen und den Nachbargemeinden beziehungsweise beim Kooperationspartner auf Schloss Kapfenburg in Lauchheim.