Jazz Lights Oberkochen: Incognito rockt die Kulturkantine

Mit einem starken Auftritt der britischen Band Incognito in der Carl Zeiss Kulturkantine am Freitagabend sind die Oberkochener Jazz Lights in das finale Wochenende gestartet.

Incognito wurde 1979 von dem aus Mauritius stammenden Gitarristen, Sänger und Komponisten Jean-Paul „Blue“ Maunick gegründet und wird beim sogenannten Acid-Jazz verortet. In Oberkochen hatten die Musiker allerdings auch jede Menge Soul, Rock und Funk im Gepäck und spielten viele Titel ihres aktuellen Albums „In search of better days“. Für die Besucher in der voll besetzten Kulturkantine zählte der Abend auf jeden Fall zu den „good days“.

Die Veranstalter hatten sich für eine Bestuhlung der Kulturkantine entschlossen. Durch den Groove, den mitreißenden Rhythmus, den die Band vom ersten Song an vorlegte, hielt es jedoch zahlreiche Besucher nicht lange auf den Stühlen. An den Seiten und im Rückraum des Saals wurde begeistert getanzt.

Die Besetzung von Incognito hat im Lauf der Jahre, teilweise auch von Album zu Album immer wieder gewechselt. Konstanten sind der Gründer Jean-Paul Maunick, der auch locker plaudernd – auf Englisch natürlich – durchs Programm führte und Sängerin Vanessa Haynes. Deren „Are you ready Oberkochen“? wurde mit einem vielstimmigen „Yeah“ beantwortet.

Haynes und ihre beiden Kolleginnen Imaani und Maysa Leak, alle drei mit karibischen Wurzeln prägten die Stücke der Band mit ihren leidenschaftlichen, souligen Stimmen und mit ihrem Temperament. Das hätte Aretha Franklin, die legendäre Queen of Soul kaum besser machen können. Ein weiteres Markenzeichen der zwölfköpfigen Band ist die Bläsersektion mit Sid Gauld, Trompete, Trevor Mires, Posaune und Jamie Anderson, Saxofon und Querflöte.

Druckvolle, präzise und gestochen scharfe Bläsersätze und zahlreiche virtuose Soli mischten die Stücke, in denen es viel um Liebe, Freude und Hoffnung ging, immer wieder spektakulär auf und sorgten für markante Kontraste zu den emotionalen, verführerischen Stimmen der Sängerinnen. Manche Nummer begann dabei durchaus leise und melancholisch, etwa wenn der Leadgitarrist ganz allein ein verträumtes Thema anstimmte und sich Jean-Paul Maunick mit einem humorigen Text dazu gesellte. Aber auch die leisen, melancholisch angehauchten Songs mündeten immer wieder in jenen dynamischen Groove, in dem die Band wie aus einem Guss spielte und bei dem es die Zuhörer nicht lange auf den Stühlen aushielten.