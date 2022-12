Jazz Lights Oberkochen: Die Headliner stehen in den Startlöchern

Die Jazz Lights warten im kommenden Jahr mit zwei Top Acts auf. Nigel Kennedy und Matt Bianco kommen auf die Ostalb und wollen im Rahmen des internationalen Festivals ein genreübergreifendes Feuerwerk zünden. Und es gibt weitere Konzerte. Der Online-Kartenverkauf beginnt ab sofort.

Eine musikalische Reise mit Nigel Kennedy: „My Musical Voyage“

Nigel Kennedy zählt zu den Superstars in der klassischen und modernen Musikszene. Mit seiner Virtuosität verbindet er diese beiden Musikwelten. Der Stargeiger spielt am 25. März 2023 mit einem hochklassig besetzten Ensemble bei den Jazz Lights in Oberkochen sein Programm „My Musical Voyage“. Dabei nimmt er die Zuschauer auf seine persönliche musikalische Reise zwischen eigenen Stücken und den Werken seiner Lieblingskomponisten mit – von Bach, dessen Musik Nigel Kennedy schon sein ganzes Leben begleitet, über Komeda bis hin zu Sakamoto. Der Musiker entführt das Publikum in eine Welt, die sowohl den Charme alter Zeiten verkörpert und zugleich Einblicke in eine neue und unerforschte Musiklandschaft bietet.

Matt Bianco präsentiert „Gravity“

Benannt nach einem imaginären 60er-Jahre Superagenten, ist die britische Band „Matt Bianco“ für Hits wie „Half a Minute“ oder „Get out of your lazy bed“ weltweit bekannt. Ihr Debütalbum aus dem Jahr 1984 erreichte in Deutschland sogar Platinstatus. In Oberkochen präsentieren die Musiker um Frontman Mark Reilly am 24. März 2023 ihr 15. Album „Gravity“. Eine Sammlung von Songs, die sowohl treue Anhänger als auch neue Fans anspricht. Die Setlist beinhaltet dabei die komplette musikalische Bandbreite des Albums mit Up-Tempo Nummern bis hin zu eher sanfteren Stücken. „Gravity” setzt dabei auf einen natürlichen Jazz-Combo-Sound. Das heißt, jedes Instrument ist nur einmal vertreten und wirkt damit durch seine Besonderheiten.

Energievolles Ensemble auf Schloss Kapfenburg

Die Jazz Lights bieten auch 2023 aufstrebenden Künstlern eine Bühne. Auf Schloss Kapfenburg in Lauchheim zeigt sich am 23. März die deutsche Band nolabeat. Die fünf Musiker haben sich dem Stil der Brassbands verschrieben und wollen es den Zuhörern schwer machen, ruhig auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben.

Workshop für mitreißende Gitarrensoli

Siggi Schwarz zeigt bei seinem Gitarrenworkshop, wie vor allem Gitarristen dem Publikum so richtig einheizen. Kein Riff und keine Improvisation wären ohne die sogenannte „pentatonische Tonleiter“ denkbar. Mit zahlreichen Tipps, Anleitungen und Demonstrationen lüftet Siggi Schwarz die Geheimnisse, wie jeder angehende Guitar-Hero ein pfiffiges und mitreißendes Gitarrensolo spielen kann.

Online-Kartenverkauf startet

Ab sofort sind unter www.jazzlights.de die Karten für die Top Acts verfügbar. Tickets für Nolabeat gibt es direkt auf der Homepage von Schloss Kapfenburg. Karten, die bereits 2020 für die Konzerte von Nigel Kennedy und Matt Bianco gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Kleiner Tipp: Wer seinen Liebsten zum Weihnachtsfest eine Freude machen möchte, kann auf der Jazz Lights Homepage Gutscheine für die beiden Headliner des Festivals ausdrucken.